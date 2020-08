Ajude agora, viaje quando puder: cerveja Corona cria iniciativa para apoiar financeiramente o turismo local

PUBLICIDADE

O distanciamento social mudou a rotina das pessoas e dos negócios, impactando também diversos segmentos da economia, entre eles o de turismo e hotelaria – segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, 80% dos hotéis no país foram fechados temporariamente a partir de abril e 40% ainda estão fechados.

Como uma marca que incentiva os momentos ao ar livre e a preservação dos paraísos naturais, Corona criou Redescubra O Paraíso, um projeto para gerar recursos financeiros para hotéis e pousadas neste momento e ajudar o público a se planejar para, de forma segura e gradual, se reconectar com a natureza. Em www.thisisliving.com.br, que entra no ar hoje (12/08), o consumidor vai encontrar uma curadoria que reúne mais de 200 hotéis e pousadas do Brasil em lugares próximos da natureza. E o melhor: a primeira diária de cada compra é custeada por Corona, aumentando a arrecadação do estabelecimento escolhido pelo usuário.

São 5 mil diárias de cortesia oferecidas pela marca, uma (01) para cada consumidor que adquirir um voucher dentro do site – unindo essas noites de hospedagem às diárias disponíveis para compra, a estimativa é de que a arrecadação seja equivalente a no mínimo 10 mil diárias – 5 mil oferecidas pela cerveja e pelo menos outras 5 mil a serem adquiridas pelo público -, com um aporte financeiro de mais de R$ 4 milhões para o setor de turismo no Brasil. Os estabelecimentos participantes, que entraram na plataforma sem nenhuma taxa de adesão, estão localizados em nove estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Goiás.

Enquanto direciona recursos financeiros para que os estabelecimentos possam se manter, a ação também oferece um prazo maior para que o consumidor utilize a hospedagem no momento mais seguro, seguindo as recomendações das organizações de saúde e autoridades locais – por isso, as diárias são válidas até novembro de 2021. É possível adquirir viagens a partir de dois dias de hospedagem com agendamento flexível durante todo o período, exceto para feriados nacionais e datas comemorativas.

“Corona é uma marca que nasceu na praia e convida o público a aproveitar a vida ao ar livre. Neste período que tem ensinado tanto pra gente, queremos estimular uma reconexão segura das pessoas com a natureza e vimos nesse projeto a oportunidade de apoiar um setor que faz parte desse ecossistema – ou seja, você ajuda agora e viaja quando puder”, conta Bruna Buás, diretora de marketing de Corona. “Sabemos que há muito a ser feito pelo setor, mas acreditamos na força de começar esse movimento e também inspirar mais marcas e empresas apaixonadas pela natureza e pelo turismo a nos acompanharem. Quando tudo isso passar, esses momentos na natureza e ao ar livre vão ser ainda mais valiosos e revigorantes. É esse o sentimento que queremos trazer para o público”, complementa.

“O setor do turismo tem passado por um período longo e desafiador, mas projetos como o Redescubra o Paraíso nos deixam mais confiantes de que, juntos, podemos ajudar o turismo doméstico a resistir e sair dessa ainda mais fortes!”, conta Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA). “E para isso, hotéis e pousadas de todo o Brasil estão reabrindo suas portas com todo o cuidado e segurança para que possam voltar a receber o público de forma gradual e responsável, sempre respeitando todas as regras de higiene e segurança”.

Redescubra o Paraíso faz parte de uma iniciativa global da cerveja Corona anunciada em mercados como Brasil, Canadá, Chile, Índia e Reino Unido – são cerca de 14 mil reservas em mais de 1.000 hotéis pelo mundo, a fim de atuar em prol dos pequenos negócios de hotelaria e incentivar a cadeia econômica do turismo.