TIM tem novo diretor comercial no Centro-Oeste e no Norte

A TIM fez mudanças em sua área de vendas e anuncia Bruno Talento Moura como novo diretor comercial da regional Centro-Norte. O executivo será responsável por garantir o desenvolvimento e a gestão comercial da operadora com foco no consumidor pessoa física e no segmento de pequenas e médias empresas em 11 estados (GO, MT, MS, TO, RO, AC, MA, PA, RR, AM, AP) e mais o Distrito Federal.

Soteropolitano, 42 anos, Bruno é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) da Bahia, com MBA em Administração Estratégica, especializado em gestão, formação de equipes, estruturação e implantação de canais de venda. Atua na TIM desde 2013, onde exerceu os cargos de Senior Manager no canal Distribuição em São Paulo e no Nordeste, e Senior Manager no canal Revendas no Nordeste. O executivo possui mais de 21 anos de experiência na área comercial, atuou em outras operadoras de telefonia, no qual desenvolveu canais de venda e implementou o primeiro modelo porta a porta. Também desenvolveu programa de excelência em vendas e ocupou o cargo de gerente do canal Varejo na Bahia e em Sergipe.

Bruno Talento comandará uma equipe de oito gerentes, cerca de 520 colaboradores diretos e 2 mil indiretos, sendo responsável pela área comercial da maior regional em território da TIM, área com 18 DDDs e 5,7 milhões km² de extensão. Ele se reportará à Silmara Máximo, que assumiu recentemente o cargo de Diretora de Sales Consumer & SMB da TIM Brasil. A executiva está de volta à operadora – onde trabalhou por 15 anos, entre 1999 e 2014 – e está à frente de uma equipe de aproximadamente 2.900 colaboradores, além de toda a força de vendas da companhia.