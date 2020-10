Termina prazo para instituições de idosos pleitearem apoio financeiro

PUBLICIDADE

Termina neste sábado (3) o prazo para que instituições de longa permanência para idosos inscrevam-se para receber auxílio financeiro do governo nesse período de pandemia de covid-19.

Foram destinados R$160 milhões para a iniciativa. O dinheiro será dividido pelo número de idosos acolhidos em cada instituição. Porém, mesmo tendo direito aos recursos, nem todas as 2 mil instituições que já se inscreveram estão com os dados em dia e precisam comprovar que estão funcionando e que abrigam idosos.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai fazer uma força-tarefa para análise da documentação que foi encaminhada para cadastramento. A lista das instituições habilitadas sai em até dez dias.

Podem se inscrever entidades públicas ou privadas de caráter assistencial, sem fins lucrativos, que exerçam a atividade de modo continuado e tenham número de inscrição ativo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para realizar a inscrição, as instituições interessadas devem preencher o formulário que está disponível no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Agência Brasil