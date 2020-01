Senai e Sedict oferecem consultorias para aumento de produtividade das empresas do DF

PUBLICIDADE 

Convênio entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF), com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do governo do Distrito Federal, reforça a inovação e modernização para o setor produtivo. O objetivo é levar às empresas consultorias que aumentem a produtividade, a eficiência e a inovação, e com isso, favorecer a transição para os preceitos da indústria 4.0.

O DF+ se desdobra em três programas: o DF + Produtivo, o DF + Avançado e o DF + Eficiente.

São três programas com objetivo de aumentar a produtividade das empresas. A metodologia é a do Programa Brasil Mais Produtivo, do governo federal, e consiste em intervenções rápidas, de baixo custo e de alto impacto. A meta consiste no atendimento de 400 empresas em dois anos.

O foco dos programas está na melhoria de práticas manufatureiras. O objetivo é obter ganhos expressivos de produtividade, por meio do desenvolvimento e da aplicação de ferramentas e soluções tecnológicas de monitoramento da eficiência no processo produtivo, além de difundir a cultura de aperfeiçoamento contínuo no processo fabril das empresas locais.

DF + Produtivo

Voltado ao ganho de produtividade. O foco é a redução de desperdícios como atividades sequenciais desnecessárias, estoque excessivo, má utilização do capital humano e tempo de espera em vão. Cada consultoria levará, em média, de três a quatro meses. A meta é que as empresas tenham aumento de no mínimo 20% de produtividade após a intervenção do Senai-DF.

Setores prioritários:

Alimentos;

Artefatos, cimento e concreto;

Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação;

Construção civil;

Gráfica;

Madeira e mobiliário;

Mecânicas e metalúrgicas;

Tecnologia da informação;

Vestuário;

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Industriais, Elétricos e Eletrônicos

Como funciona?

O Senai-DF realiza consultoria usando a metodologia de manufatura enxuta (lean manufacturing) em um processo produtivo, baseada na redução dos desperdícios mais comuns: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.

O tempo de atendimento é de 120 horas por empresa e a adesão às consultorias é gratuita.

DF + Avançado

Começa a trabalhar a primeira fase da indústria 4.0, com monitoramento do processo produtivo em tempo real, por meio de sensoriamento e conectividade. Tem como pré-requisito a implantação da Manufatura Enxuta. Assim como nos outros programas, a adesão é gratuita, porém, nesse caso, há a necessidade do investimento em software e hardware. A meta é que as empresas tenham aumento de no mínimo 10% de produtividade após a intervenção do Senai-DF.

Como funciona?

O Senai-DF realiza consultoria verificando se a aplicação e o desenvolvimento anterior da manufatura enxuta ainda está ocorrendo na empresa, preparação para a implantação do digitalização e conectividade, monitoramento dos dados com priorização das ações e definição das ferramentas e propostas de intervenção.

O tempo de atendimento é de 160 horas por empresa. A adesão é gratuita, mas há a contrapartida de aquisição do software (licença de 1 ano) e hardware, estimados em R$ 8.000,00.

DF + Eficiente

Tem como objeto a eficiência energética. Por meio dessa consultoria, serão feitas a análise e intervenções com foco na redução do consumo de energia da empresa. A meta é que as empresas tenham redução de no mínimo 10% no consumo de energia após a intervenção do Senai-DF.

Como funciona?

O foco é dado a equipamentos, máquinas, insumos energéticos ou processos identificados com maior potencial de redução de custo e de consumo de energia em curto e médio prazo.

Paralelamente, é realizada uma análise tarifária para verificação de possibilidade de ajuste no perfil consumidor e melhor enquadramento para redução de custos.

O tempo de atendimento é de 140 horas por empresa e a adesão é gratuita.

Como participar dos programas?

As empresas interessadas em manifestar interesse de adesão ao Programa devem realizar a Auto Avaliação para a Avaliação de Maturidade em https://senai40.com.br.

A auto avaliação de maturidade diz respeito ao estágio tecnológico e ao que precisa ser feito rumo à transformação digital.

Após realização da auto-avaliação, consultores do Senai entrarão em contato para agendamento de visita e confirmação da adesão, caso a empresa atenda aos requisitos exigidos pelo programa. Caso contrário, os motivos da não aderência.

Para mais informações, mande um e-mail para dfmais.senai@sistemafibra.org.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente do Sistema Fibra, no (61) 4042-6565.