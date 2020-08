Nascidos em julho vão receber mais uma parcela do Auxílio Emergencial na quarta-feira (12); confira

PUBLICIDADE

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial para beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo ou site, ou que já estavam no Cadastro Único, mas não são beneficiário do Bolsa Família. O pagamento desta quarta-feira (12) será destinado aos cadastrados nascidos em julho.

A parcela recebida pelo trabalhador varia de acordo com a data em que o cadastro foi aprovado: 1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento 2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho 3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril Calendário geral para o pagamentos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela Mês de aniversário Depósito Saque Janeiro 22/jul 25/jul Fevereiro 24/jul 1º/ago Março 29/jul 1º/ago Abril 31/jul 8/ago Maio 5/ago 13/ago Junho 7/ago 22/ago Julho 12/ago 27/ago Agosto 14/ago 1º/set Setembro 17/ago 5/set Outubro 19/ago 12/set Novembro 21/ago 12/set Dezembro 26/ago 17/set No sábado (8), os novos beneficiários aprovados do auxílio emergencial nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril puderam sacar o dinheiro do benefício. O grupo é representado por quem contestou o resultado da análise entre os dias 24 de abril e 19 de julho e agora está aprovado para receber a 1ª parcela. Quem teve o auxílio reavaliado em julho de 2020 e agora foi desbloqueado receberá o crédito da 3ª e 4ª parcelas. Mês de aniversário Depósito Saque Janeiro 5/ago 8/ago Fevereiro 5/ago 8/ago Março 5/ago 8/ago Abril 5/ago 8/ago Maio 5/ago 13/ago Junho 7/ago 22/ago Julho 12/ago 27/ago Agosto 14/ago 1º/set Setembro 17/ago 5/set Outubro 19/ago 12/set Novembro 21/ago 12/set Dezembro 26/ago 17/set