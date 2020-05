INSS começa a pagar a segunda parcela do 13º

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dá início ao pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O benefício foi antecipado com o objetivo de reduzir o impacto da pandemia do novo coronavírus.

Para quem recebe um salário mínimo, o depósito será feito entre 25 de maio e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador (ver tabela no final da matéria).

Já no caso de quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento será creditado entre 1º e 5 de junho.

O benefício referente a maio também será pago na data específica para cada grupo.

Quem tem direito

Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário, segundo o Ministério da Economia. Aqueles que recebem benefícios assistenciais – Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) e Renda Mensal Vitalícia (RMV) – não têm direito ao 13º.

Veja o calendário de pagamento:

