Hackers utilizam e-mail para aplicar novo golpe envolvendo auxílio emergencial

PUBLICIDADE

Com o recente anúncio do governo federal de que o programa do Auxílio Emergencial será prorrogado até dezembro, com mais quatro parcelas de R$ 300, um novo golpe tem sido aplicado nos últimos dias. De acordo com a Polícia Federal, os hackers enviam um link malicioso, através de uma falsa mensagem, por e-mail. Caso o usuário clique no ícone, seus dados poderão ser roubados pelos criminosos.

Ainda de acordo com a PF, a falsa mensagem alega que o beneficiário precisa clicar no link para não perder o acesso ao auxílio emergencial, aos caixas eletrônicos, ao site e ao aplicativo da Caixa. Os hacker alegam ainda que o procedimento serve para impedir uma possível fraude, justificando que houve um aumento desses casos no mês de agosto.

Após clicar no link sugerido, o usuário poderá ter seu computador invadido por programas maliciosos que capturaram informações pessoais, a exemplo de dados bancários e senhas, assim como fotos e vídeos. Quem for vítima desse tipo de golpe deve registrar uma denúncia.

Para impedir a instalação desse tipo de programa, o recomendado é que o usuário não clique em links antes de verificar a existência de pendência em seu cadastro. Para isso, o beneficiário deve entrar em contato com o banco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instituições financeiras, como bancos, não costumam mandar e-mails para resolver questões financeiras. Normalmente são utilizadas plataformas oficiais, como o plicativo Caixa Tem.