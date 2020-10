Governo divulga calendário do auxílio emergencial para 95 mil novos aprovados

PUBLICIDADE

Um novo calendário do auxílio emergencial foi divulgado para os inscritos no programa que tiveram o pedido aprovado após uma reavaliação dos dados em outubro. Ao todo, serão 95 mil novos beneficiários que vão receber as cinco primeiras parcelas do programa. As quatro novas parcelas, de R$ 300, não serão inclusas.

A portaria foi publicada nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial da União, e traz o calendário de créditos na conta digital e da liberação dos saques. A primeira liberação irão ocorrer nesta sexta-feira (30), e se estenderá até 20 de novembro, de acordo com a data de nascimento de cada beneficiário.

Segundo o Ministério da Cidadania, com o novo lote o Auxílio Emergencial chegou a 67,7 milhões de pessoas, representando um gasto público de mais de R$ 230 bilhões.

“Os novos lotes do Auxílio Emergencial liberados para pagamento entram nos ciclos em vigor. O público da Portaria nº 519 será integrado ao calendário a partir do Ciclo 4. São oito mil cidadãos nascidos em janeiro que já terão o crédito da primeira parcela na conta social digital nesta sexta-feira”, informou, em nota, a Cidadania.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Confira o calendário:

1ª parcela

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/out 07/nov Fevereiro 04/nov 07/nov Março 05/nov 14/nov Abril 06/nov 21/nov Maio 08/nov 21/nov Junho 11/nov 24/nov Julho 12/nov 26/nov Agosto 13/nov 28/nov Setembro 15/nov 28/nov Outubro 16/nov 01/dez Novembro 18/nov 05/dez Dezembro 20/nov 05/dez

2ª parcela

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

3ª parcela

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

4ª parcela

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

5ª parcela