Governo divulga calendário da segunda parcela do auxílio de R$ 600

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, nesta sexta-feira (15), o calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril, receberá a segunda a partir da próxima quarta-feira (20), de acordo com a data de nascimento.

Os saques em espécie para esse público poderão ser feitos só a partir de 2 de junho, também de acordo com a data de nascimento.

Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário é diferente. Estes já podem sacar a partir da segunda-feira (18), a começar pelos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) 1. Os demais serão liberados nos dias seguintes. Veja o calendário: