Governo aprova metade dos cadastrados para receber o auxílio de R$ 600

Até o momento, metade das pessoas cadastradas para receber o auxílio emergencial já foram aprovadas. Segundo a Dataprev, empresa que avalia as informações para liberar o pagamento, dos 92,8 milhões de CPFs analisados e encaminhados para a Caixa, 50,3 milhões (54%) são elegíveis para receber os R$ 600.

A Dataprev recebeu ao todo 98 milhões de CPFs para fazer a análise. O número total inclui trabalhadores que se cadastraram pelo app ou site da Caixa, além dos inscritos no Cadastro Único do governo federal e dos beneficiários do Bolsa Família.

Grupos a serem analisados

Até esta terça-feira (28), já haviam sido processados 94% dos pedidos encaminhados pela Caixa. Faltam ser analisados 5,15 milhões de requerimentos: 1,7 milhão do período de 7 a 10 de abril; 300 mil, de 11 a 17 de abril; e 3,15 milhões, de 18 a 22 de abril.

No caso de quem faz parte do Bolsa Família e do CadÚnico, a análise de 100% dos dados já foi concluída e todos os que tinham direito foram identificados e já estão recebendo o pagamento.

CPFs reprovados

Em contrapartida, o número de CPFs reprovados chega a 28,9 milhões — um terço dos que se inscreveram. Essas pessoas poderão ter uma nova avaliação. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial passou a disponibilizar a possibilidade de nova solicitação ou contestação do resultado da análise.

Confira os grupos já analisados:

Grupo 1 – MEIs, CIs e informais (aplicativo e portal Caixa)

Cadastros recebidos: 46 milhões

Cadastros processados: 40,85 milhões (89%)

CPFs elegíveis: 20,27 milhões

CPFs inelegíveis: 6,97 milhões

CPFs inconclusivos (com necessidade de revisão cadastral): 13,61 milhões

Grupo 2 – (Cadastro Único e beneficiários do Programa Bolsa Família)

Cadastros recebidos: 19,9 milhões

Cadastros processados: 19,9 (100%)

CPFs elegíveis: 19,2 milhões

CPFs inelegíveis: 0,7 milhões

Grupo 3 – (Cadastro Único e não beneficiários do Programa Bolsa Família)

Cadastros recebidos: 32,1 milhões

Cadastros processados: 32,1 (100%)

CPFs elegíveis: 10,8 milhões

CPFs inelegíveis: 21,3 milhões