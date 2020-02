‘É um colado ao outro’, diz Bolsonaro sobre preço de combustível e alta do dólar

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na manhã desta terça-feira, 18, que o preço do combustível no Brasil e a alta do dólar estão juntos na escala de preocupação do governo. “É um colado ao outro, né?”, reagiu ao ser questionado sobre qual dos dois o preocupa mais.

Bolsonaro voltou a reclamar do preço da gasolina. O mandatário defende que o ICMS seja cobrado em cima do preço da refinaria, e não da bomba. A proposta, no entanto, enfrenta forte resistência de governadores de diversos Estados.

“Se bem que a gasolina baixou 10% em janeiro na refinaria e na bomba não baixou nada. Sabem o que estou falando, não quero encrenca com ninguém, mas é a verdade e a verdade dói”, continuou o presidente em conversa com jornalistas, pela manhã.

Estadão Conteúdo