Duralex vai a falência após 75 anos no mercado

PUBLICIDADE

A empresa francesa de vidro Duralex foi declarada falida por um tribunal de Orleans. A marca produziu muitos utensílios amplamente comercializados no Brasil. Além da falta de liquidez, a empresa sofria com um alto endividamento e uma queda nas vendas que foi potencializada pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o jornal Le Monde, a empresa aguarda o período de seis meses para que eventuais interessado possam comprá-la. O quadro de funcionários recebeu uma mensagem informando da possibilidade da criação de um plano de recuperação após a realização do inventário da empresa.

A empresa, já abordada por potenciais compradores, está passando por problemas significativos de fluxo de caixa após reduzir drasticamente a produção em decorrência de um incidente relacionado à substituição de seu forno, em 2017.

De acordo com a própria Duralex, a empresa perdeu cerca de 60% do seu volume de negócios devido à cessação das exportações, que representam 80% do seu negócio.