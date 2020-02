Dólar bate 3º recorde seguido e se aproxima de R$ 4,40

PUBLICIDADE 

O dólar bateu o terceiro recorde histórico consecutivo nesta quinta-feira, desta vez se aproximando de R$ 4,40, em mais um dia de força da moeda no exterior e com o pano de fundo doméstico oferecendo poucos argumentos à entrada de vendedores no mercado.

O dólar à vista fechou em alta de 0,59%, a R$ 4,3916 na venda, deixando para trás a máxima anterior, de R$ 4,3657, marcada na véspera.

Na terça-feira, o dólar já havia fechado em um pico de R$ 4,358. Na máxima do pregão desta quinta-feira, a cotação saltou a R$ 4,3991, novo recorde intradia.