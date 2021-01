Confira se o auxílio emergencial foi aceito no lote residual

PUBLICIDADE

A partir desta quinta-feira (28), o governo federal realizará o pagamento de um lote residual do auxílio emergencial para 196 mil pessoas. Foram destinados R$ 248 milhões para esta parcela do benefício. O valor está sendo depositado em contas poupanças sociais digitais.

Do total de beneficiados, constam 191 mil pessoas que tiveram a contestações deferida, por meio da plataforma digital, nos períodos de novembro a dezembro. O grupo, que inclui nascidos de janeiro a dezembro, receberá todas as parcelas as quais tem direito.

Além disso, amanhã a Caixa Econômica Federal também vai liberar as retiradas em espécie para outros cinco mil cidadãos que tiveram seus benefícios concedidos e depois reavaliados neste mês de janeiro. Esse grupo também inclui nascidos de janeiro a dezembro.

Das 196 mil pessoas contempladas no total, 8.300 irão receber a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do auxílio emergencial. 40.900 trabalhadores receberão as três últimas. Um terceira grupo, de quase 68.100 cidadãos, receberá a quarta e a quinta parcelas. Por fim, 78.300 vão sacar somente a quinta parcela.

As contestações foram realizadas de 7 a 16 de novembro de 2020 e também de 13 a 31 de dezembro de 2020. Por meio do aplicativo Caixa Tem, o trabalhador poderá verificar se o dinheiro caiu na conta.

Calendário

Os trabalhadores que tiveram os pagamentos iniciados em abril de 2020 já receberam todas as parcelas do auxílio. Ao todo, são 3,3 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro que tiveram os saques liberados para saque, nesta quarta-feira (27), e encerram o calendário.

No caso desses aniversariantes de dezembro, o depósito foi feito pela Caixa nos dias 12 e 29 de dezembro, de acordo com os ciclos 5 e 6 de pagamentos.