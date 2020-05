Cerca de 31 milhões de pessoas já podem usar 2ª parcela do auxílio emergencial

PUBLICIDADE 

Laísa Dall’agnol

São Paulo, SP

Cerca de 31 milhões de brasileiros já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial nas contas digitais e podem utilizar o dinheiro para fazer compras pela internet e pagar contas, afirmou nesta terça (26) o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Para quem tem a poupança social do banco, o pagamento começou a ser depositado na última semana, de acordo com o mês de nascimento.

Nesta quarta (27), 2,6 milhões de pessoas recebem mais uma etapa de pagamentos.

Deste total, 700 mil beneficiários podem sacar em dinheiro o último lote da primeira parcela. O resgate vale para nascidos em outubro e em meses anteriores.

Os pagamentos para esse grupo segue até sexta-feira (29), quando serão contemplados os aniversariantes do mês de dezembro.

Nesta quarta, também poderá ser sacada, em dinheiro, a segunda parcela do auxílio para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Inscrição Social) final 8. O calendário para quem faz parte do programa vai também até esta sexta (29).

A partir de sábado (30), fica liberado o saque em dinheiro para os demais beneficiários que tenham recebido a primeira parcela até dia 30 de abril. Esta fase vai até dia 13 de junho.

Para quem recebeu o último lote da primeira parcela ainda será divulgado calendário com a nova leva de pagamentos.

As informações são da FolhaPress

