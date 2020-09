Caixa paga 6ª parcela do auxílio emergencial para grupo do Bolsa Família nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Caixa Econômica Federal iniciará a partir desta quinta-feira (17) o pagamento da 6ª parcela do auxílio emergencial, com valor de R$ 300, aos 16,3 milhões de cadastrados no Bolsa Família. Ainda não há informações da data de pagamento para os beneficiários que não são do Bolsa Família. Ao todo, são 48 milhões de beneficiários que se inscreveram pelo site ou aplicativo da Caixa, ou já estavam no Cadastro Único e foram aprovados automaticamente.

As beneficiárias mulheres chefes de família continuam tendo direito ao dobro do valor do benefício, totalizando R$ 600. O auxílio emergencial, inicialmente, teria três parcelas de R$ 600, pagas a partir de abril. No final de junho, o governo anunciou a prorrogação por mais dois pagamentos, totalizando cinco cotas de R$ 600. Após isso, houve uma nova prorrogação do programa, com quatro novas parcelas de R$ 300.

Até o momento, apenas o calendário para os beneficiários do Bolsa Família foi divulgado. Esse grupo poderá sacar a nova parcela entre hoje (17) e 30 de setembro. Os pagamentos seguem a mesma logística dos últimos meses, com a verba sendo paga conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).

A prorrogação dos pagamentos com a metade do valor foi autorizada por meio de uma Medida Provisória. Já os detalhes da nova medida foram publicadas apenas ontem (16) à noite, em edição extra do Diário Oficial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os pagamentos devem ocorrer durante a vigência deste ano, já que o programa não pode ser estendido até 2021. Dessa forma, apenas quem começou a receber o auxílio em abril deve receber todos os pagamentos. Esses mesmos beneficiários devem receber a 5ª e última parcela de R$ 600 até o dia 30 de setembro. No entanto ainda não há detalhes das datas de pagamento das quatro novas parcelas.

Calendário do Bolsa Família

Para os inscritos no programa do Bolsa Família, o calendário de saque foi organizado de acordo com a terminação do NIS. Nesses casos, os benefícios não são cumulativos e o cadastrado irá receber somente aquele de maior valor. Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

A 6ª parcela do auxílio (a 1ª com valor reduzido para R$ 300) deve estar disponível para saque entre hoje (17) e o dia 30, conforme o cronograma abaixo: