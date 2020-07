Caixa paga 4ª parcela do auxílio emergencial para 9,5 milhões de beneficiários do Bolsa Família nesta semana

PUBLICIDADE

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

A Caixa Econômica Federal paga, nesta semana, o auxílio emergencial para 9,5 milhões de cidadãos que fazem parte do programa Bolsa Família e têm direito ao benefício.

A liberação dos valores ocorre conforme o calendário habitual do Bolsa Família. O depósito dos R$ 600 ou R$ 1.200 (pagos a mães chefes de família) é feito levando em consideração o final do NIS (Número de Identificação Social).

Nesta segunda-feira (27) receberam a grana os cidadãos com NIS final 6. Amanhã, será a vez de quem tem NIS final 7.

Veja o calendário de pagamentos até sexta-feira (31):

Data de pagamento/NIS

Segunda-feira (27)/6

Terça-feira (28)/7

Quarta-feira (29)/8

Quinta-feira (30)/9

Sexta-feira (31)/0

Os beneficiários do Bolsa Família, assim como os demais cidadãos que têm direito ao benefício, vão receber, ao todo, cinco parcelas. Inicialmente, seriam três pagamentos, mas o governo estendeu a liberação dos valores.

Diferentemente dos informais que têm direito ao auxílio emergencial, quem está no Bolsa Família pode fazer o saque da grana no mesmo dia em que o valor cai na conta; basta ir à agência ou casa lotérica com o cartão do benefício.

Já os informais, contribuintes individuais do INSS, MEIs (microempreendedores individuais), desempregados e inscritos do CadÚnico têm primeiro, acesso ao dinheiro por meio da poupança digital Social, no aplicativo Caixa Tem, é, só depois, conseguem sacar o valor, conforme calendário divulgado pelo banco estatal.

Segundo a Caixa, ao todo, 19,2 milhões de brasileiros cadastrados no programa Bolsa Família vão receber o pagamento até o dia 31 de julho.

Os dados do baco também mostram que o auxílio emergencial já beneficiou 65,2 milhões de pessoas. Destes, 19,2 milhões são do Bolsa Família, 10,5 milhões do CadÚnico e 35,5 milhões se cadastraram pela primeira vez para receber recursos do governo federal.

Veja os demais calendários de pagamentos aqui.

Novo lote para informais Nesta quarta-feira (29), a Caixa deposita o auxílio para os informais inscritos via aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br nascidos em março. Ao todo, 3,8 milhões vão ter o depósito no aplicativo Caixa Tem.

O dinheiro pode ser usado para fazer compras e pagar boletos. O saque do dinheiro só será liberado no dia 1º de agosto.

As informações são da FolhaPress