Caixa libera nova parcela do auxílio emergencial para nascidos em março

PUBLICIDADE

A Caixa libera, a partir desta sexta-feira (4), uma nova parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março. Inicialmente, o cadastrado terá acesso ao pagamento digital, sendo impossível realizar saques e transferências. A liberação do saque será feita posteriormente, no dia 29 de setembro, de acordo com o 2° ciclo de pagamentos. Os cadastrados do Bolsa Família receberam a quinta parcela no dia 31 de agosto.

Como forma de evitar aglomerações nas agência bancárias, o auxílio é liberado primeiro para a realização de pagamentos digitais. Com a liberação do crédito em conta digital, os beneficiários poderão pagar contas e boletos e realizar compras por meio de cartão virtual. Amanhã, sábado (5), os aniversariantes de setembro poderão sacar o benefício, de acordo com o 1° ciclo de pagamentos.

Calendário geral

Os calendários abaixo são destinado àquelas pessoas que se inscreveram pelo aplicativo ou site, ou que já estavam no Cadastro Único e não são beneficiários do Bolsa Família.

Ciclo 1