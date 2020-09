Caixa libera nova parcela do auxílio emergencial para aniversariantes de agosto

A Caixa libera, a partir desta terça-feira (dia 1°), novas parcelas do auxílio emergencial para diferentes grupos de beneficiários. Serão contemplados os nascidos em agosto, que agora poderão sacar ou transferir o benefício, de acordo com o primeiro ciclo de pagamentos. Além disso, algumas pessoas podem sacar ou transferir duas parcelas acumuladas, devido à mudança de calendário que ocorreu durante a aplicação do programa.

A parcela recebida pelos aniversariantes de julho varia de acordo com a data em que o cadastro foi aprovado:

1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento

2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril

Como forma de evitar aglomerações nas agência bancárias, o auxílio é liberado primeiro para a realização de pagamentos digitais. Com a liberação do crédito em conta digital, os beneficiários poderão pagar contas e boletos e realizar compras por meio de cartão virtual. A liberação dos saques é feita posteriormente. Para os nascidos em agosto, tanto o credito na conta digital como o saque já foram liberados, de acordo com o 1° ciclo de pagamentos. A partir de amanhã, quarta-feira (2), os aniversariantes de fevereiro irão receber uma nova parcela do benefício em contas digitais, de acordo com o 2° ciclo de pagamentos.

Transferência automática

Alguns cadastrados podem relatar que o dinheiro do auxílio sumiu da conta. Nesses casos, o valor pode ter sido transferido automaticamente para outra conta pessoal (aquela indicada no momento do cadastro no auxílio emergencial). Por isso, a Caixa orienta que as pessoas verifiquem o saldo do app Caixa Tem antes de se dirigirem a uma agência, lotérica ou correspondente Caixa Aqui.

Calendário geral para o pagamento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela

Os calendários abaixo são destinado àquelas pessoas que se inscreveram pelo aplicativo ou site, ou que já estavam no Cadastro Único e não são beneficiários do Bolsa Família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciclo 1