Caixa libera cartão de crédito sem consulta ao SPC/Serasa

A Caixa Econômica Federal lançou em 2019 um cartão de crédito em parceria com a Elo. O cartão Caixa Simples é consignado, ou seja, sem consulta ao SPC e Serasa, pois as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento do cliente.

Para usufruir da isenção de anuidade, você precisa pagar apenas a tarifa de R$ 15 para emitir o cartão, sendo possível parcelar este valor em até 3 vezes na fatura.

A taxa de juros é mais baixa do que as praticadas no mercado. A taxa de juros é de apenas 2,85% ao mês para o uso do rotativo. Principalmente porque a Caixa tem o objetivo de dar a população o acesso ao crédito. Além de poder usar no território nacional, o cartão também é aceito fora do país.

O cartão de crédito consignado da Caixa – Caixa Simples, é voltado para aposentados e pensionistas do INSS, funcionários da Caixa, servidores públicos e ainda os empregados de empresas privadas.

Para solicitar o seu cartão de crédito consignado, é necessário ter menos de 75 anos de idade e ser aposentado ou pensionista do INSS. É necessário ir em qualquer uma agência da Caixa com alguns documentos em mãos, como RG, CPF, comprovante de residência e extrato de benefício.