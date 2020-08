Caixa libera auxílio emergencial para nascidos em agosto; confira

PUBLICIDADE

A Caixa libera, a partir desta sexta-feira (14), novas parcelas do auxílio emergencial para diferentes grupos de beneficiários. Serão contemplados os aniversariantes de agosto, que poderão receber a 4ª, a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela, via poupança digital. Os inscritos no programa que nasceram em agosto, tiveram o auxílio negado e contestaram o resultado entre 24 de abril e 19 de junho também recebem o benefício hoje.

Além disso, os aniversariantes de agosto que já haviam recebido alguma parcela do auxílio, mas tiveram o pagamento bloqueado em julho após reanálise cadastral também poderão receber a parcela do auxílio.

A parcela recebida varia de acordo com a data em que o cadastro foi aprovado:

1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento

2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril

Como forma de evitar aglomerações nas agência bancárias, o auxílio ficará limitado para pagamentos digitais, sendo impossível realizar saques e transferências. A liberação dos saques será feita posteriormente. Com a liberação do crédito em conta digital, os beneficiários poderão pagar contas e boletos e realizar compras por meio de cartão virtual. Para os nascidos em agosto, os saques serão liberados a partir do dia 1° de setembro.

Calendário geral para o pagamentos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela

O calendário abaixo é destinado àqueles beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo ou site, ou que já estavam no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.

Mês de aniversário Depósito Saque Janeiro 22/jul 25/jul Fevereiro 24/jul 1º/ago Março 29/jul 1º/ago Abril 31/jul 8/ago Maio 5/ago 13/ago Junho 7/ago 22/ago Julho 12/ago 27/ago Agosto 14/ago 1º/set Setembro 17/ago 5/set Outubro 19/ago 12/set Novembro 21/ago 12/set Dezembro 26/ago 17/set

Em julho, o Governo Federal cancelou o calendário antigo, no qual cada grupo de aprovados possuía um cronograma próprio. Com esse novo calendário, todos os grupos recebem juntos, conforme o mês de aniversário.

Cada ciclo de pagamentos é dividido em duas etapas: a liberação do benefício em contas digitais e a liberação para saque. A primeira etapa do ciclo 1, para a liberação em contas digitais, ocorre entre os dias 22 de julho e 26 de agosto. Já a segunda etapa, para liberação do saque, ocorrerá entre os dias 25 de julho e 17 de setembro.

Alguns beneficiários podem ter uma nova parcela para a conta digital disponibilizada antes que ocorra a liberação do saque da parcela anterior. Isso ocorre devido ao antigo calendário, que foi cancelado.

Bolsa Família

A partir da próxima terça-feira (18), os cadastrados no Bolsa Família poderão sacar a quinta parcela do benefício (veja calendário abaixo). Desde o dia 31 de julho, todos os beneficiários do Bolsa família tiveram acesso ao saque da 4ª parcela do auxílio emergencial. Foi quando a Caixa liberou o benefício para os cadastrados com NIS (Número de Identificação Social) terminado em 0.

NIS terminado em 1 18 Agosto NIS terminado em 2 19 Agosto NIS terminado em 3 20 Agosto NIS terminado em 4 21 Agosto NIS terminado em 5 24 Agosto NIS terminado em 6 25 Agosto NIS terminado em 7 26 Agosto NIS terminado em 8 27 Agosto NIS terminado em 9 28 Agosto NIS terminado em 0 31 Agosto

Para os inscritos no programa do Bolsa Família, o calendário de saque foi organizado de acordo com a terminação do NIS. Nesses casos, os benefícios não são cumulativos e o cadastrado irá receber somente aquele de maior valor. Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Calendário para desbloqueio

Quem foi bloqueado por inconsistências cadastrais poderá validar os dados por meio do app Caixa Tem. Já quem teve a poupança digital bloqueada por suspeita de fraude poderá regularizar a situação por meio do seguinte calendário.

Mês de aniversário:

Data de desbloqueio: Janeiro, fevereiro ou março até 24 de julho Abril ou maio 27 a 31 de julho Junho ou julho 3 a 7 de agosto Agosto, setembro ou outubro 10 a 14 de agosto Novembro ou dezembro 17 a 21 de agosto