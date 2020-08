Caixa inicia 2° ciclo de pagamentos do auxílio emergencial; confira

A partir desta sexta-feira (28), a Caixa inicia o segundo ciclo de pagamentos de novas parcelas do auxílio emergencial. Serão contemplados os nascidos em janeiro, para pagamentos digitais, sendo impossível realizar saques e transferências. A liberação dos saques será feita posteriormente. Além disso, os beneficiários do programa Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9 vão poder sacar a quinta parcela do benefício.

Bolsa Família

Para os inscritos no programa do Bolsa Família, o calendário de saque foi organizado de acordo com a terminação do NIS. Nesses casos, os benefícios não são cumulativos e o cadastrado irá receber somente aquele de maior valor. Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. Confira o cronograma:

NIS terminado em 1 18 Agosto NIS terminado em 2 19 Agosto NIS terminado em 3 20 Agosto NIS terminado em 4 21 Agosto NIS terminado em 5 24 Agosto NIS terminado em 6 25 Agosto NIS terminado em 7 26 Agosto NIS terminado em 8 27 Agosto NIS terminado em 9 28 Agosto NIS terminado em 0 31 Agosto

A parcela recebida pelos aniversariantes de janeiro varia de acordo com a data em que o cadastro foi aprovado:

1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento

2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril

Como forma de evitar aglomerações nas agência bancárias, o auxílio ficará limitado para pagamentos digitais, sendo impossível realizar saques e transferências. A liberação dos saques será feita posteriormente. Com a liberação do crédito em conta digital, os beneficiários poderão pagar contas e boletos e realizar compras por meio de cartão virtual. Os nascidos em janeiro poderão sacar a nova parcela a partir do dia 19 de setembro, de acordo com o 2° ciclo de pagamentos.

Calendário geral para o pagamento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela

Os calendários abaixo são destinado àquelas pessoas que se inscreveram pelo aplicativo ou site, ou que já estavam no Cadastro Único e não são beneficiários do Bolsa Família.