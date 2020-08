Bolsonaro aciona Maia e cobra Centrão para manter veto a reajustes de servidores

PUBLICIDADE

Após a decisão do Senado na quarta-feira, 19, o presidente Jair Bolsonaro acionou logo cedo nesta quinta-feira, 20, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e líderes do Centrão para tentar reverter a derrubada do veto ao reajuste de salários de servidores durante a pandemia de covid-19.

O Ministério da Economia calcula que, se confirmada pelos deputados federais, a derrubada do veto presidencial aprovada por senadores compromete uma economia fiscal entre R$ 121 bilhões e R$ 132 bilhões.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, Maia se comprometeu a ajudar o governo a articular a manutenção do veto presidencial na Câmara. O novo líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), também atua nos bastidores em um primeiro teste de sua atuação como substituto do deputado Major Vitor Hugo (PSL-SP).

Uma reunião com líderes dos partidos foi marcada para esta quinta, às 11h. O principal argumento do governo para deputados é que, se a Câmara seguir o Senado e derrubar o veto presidencial, criará um caos fiscal no pós-pandemia da covid-19.

Pela manhã, Bolsonaro disse a apoiadores na saída do Palácio do Alvorada que com o reajuste “é impossível governar o Brasil”. “Ontem, o Senado derrubou um veto que vai dar prejuízo de R$ 120 bilhões para o Brasil. Eu não posso governar um país se esse veto (não) for mantido na Câmara… É impossível governar o Brasil, impossível. É responsabilidade de todo mundo ajudar o Brasil a sair do buraco”, disse.

Após serem acionados pelo presidente Jair Bolsonaro, líderes do centrão também atuam para ajudar o governo para reverter o resultado do Senado, entre eles os líder do PP, Arthur Lira (AL), que afirmou estar trabalhando para manter o veto de Bolsonaro ao reajuste dos servidores.

O líder do DEM Elmar Nascimento (BA) também disse que orientará a bancada a manter o veto de Bolsonaro. “Vamos manter o veto. Temos responsabilidade com o Brasil”, disse o parlamentar.

Nesta manhã, os líderes do governo no Congresso disseram que havia espaço para reverter a derrota. Para eles, a repercussão negativa nas redes sociais contra os senadores que votaram a favor da derrubada do veto pode ser favorável na votação da Câmara. No Twitter, a hashtag “Traidor” foi usada para os parlamentares que apoiaram o reajuste já tem mais de 16 mil compartilhamentos.

