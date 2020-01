Bancos estão oferecendo clientes a pagar tarifa adicional do cheque especial

PUBLICIDADE 

Como novas regras, verifique o mercado especial de bancos e fintechs ainda mais acirrado. Com as alterações propostas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) , que fixam como taxas de juro em até 8% e permitem uma cobrança de uma tarifa adicional de 0,25% quando excederem o limite de R $ 500, como empresas disponíveis em busca de levar opções mais atraentes para o mercado.

Na disputa por entregar as melhores condições estão no fintech C6 Bank e no Banco do Brasil . As duas informações em comunicados que não vão cobrar uma tarifa extra de 0,25% para os clientes que ultrapassarem os R $ 500 impostos pelo CMN.

Em nota, o C6 Bank disse que “selecione seus clientes de tarifa de verificação especial”, para “posicionar seus produtos de forma competitiva no mercado”.

Já Rubem Novaes , presidente do Banco do Brasil, informou em comunicado que isenta a tarifa adicional “com definição de preços e taxas ainda mais competitivas”, visto que oferece uma “melhor experiência para nossos clientes”.

Entre os que estão posicionados pela cobrança de 0,25%, estão no Santander . O banco privado declarado “os táxis do Santander Master será reduzido até 8% ao mês” e que “, em conformidade com os impostos, sobre os novos contratos de cheque especial incidirá a taxa mensal de 0,25% do valor do limite de crédito que exceder R $ 500 “.

Entre os indefinidos estão o Itaú Unibanco , a Caixa e o Bradesco . Em nota, o primeiro informou que “selecione não cobrar uma tarifa de 0,25% no mês de clientes que tiverem limite de cheque especial acima de R $ 500 nesse primeiro momento”. O Itaú também disse que qualquer cobrança adicional, será informada aos seus clientes “com antecedência devida e nos canais possíveis”.

O Bradesco disse que não cobrará taxa até junho deste ano. Após esse período, a empresa irá avaliar “se aplicar a cobrança de alguma tarifa e a forma que será aplicada, se for o caso”. Enquanto isso, a Caixa informou que “nenhum momento, nenhuma tarifa adicional autorizada pela resolução será cobrada pelos clientes”.

Uma medida aprovada pelo CMN, que entrou em vigor em 6 de janeiro deste mês , prevê uma cobrança adicional de 0,25% para clientes de cheques especiais, cujo limite máximo excede os R $ 500 recomendados na nova regra.

No entanto, uma medida vem gerando polêmica, já que a ideia é cobrada pelos clientes que têm um limite acima do previsto, mas que não usam o cheque especial determinado mês. Ou seja, só paga 0,25% quem não gasta.

Logo, fica isento de taxa, fica com limite superior a R $ 500 e utiliza ou verifica especial. Nesse caso, o valor adicional será reduzido até 8% ao mês (a depender da instituição financeira), e deverá atingir 151,8% ao ano.

Nesse cenário, quem pode verificar o limite especial abaixo de R $ 500, está economizando o preço adicional, por mais que não utilize o serviço.

No entanto, a expectativa é de que um grande número de usuários da modalidade sejam pegos de surpresa pela alteração da regra. Segundo o Banco Central , dos 80 milhões de clientes que possuem cheques especiais, apenas 19 milhões possuem um limite abaixo dos R $ 500. Os outros 61 milhões que sobram, irão se encaixar na nova medida.

Vale lembrar que os contratos que já estão em vigor, a cobrança passa a valer em 1º de junho de 2020. Segundo o CMN, as instituições têm até 30 dias antes dos dados para se comunicar com os clientes sobre uma mudança. Para os contratos que iniciam após o dia 6 de janeiro, a nova regra já é válida.

Estadão Conteúdo