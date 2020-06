9º Programa de Aceleração da Cotidiano está com inscrições abertas

PUBLICIDADE

Com 12,9 milhões de desempregados, o mercado de trabalho está mudando e um modelo de negócio que segue em crescimento é a startup, que geralmente está ligada ao conceito de empreendedorismo.

Após acelerar 52 startups e investir aproximadamente R$ 4 milhões desde 2016, a Cotidiano lança o CAMP9, seu nono programa de aceleração. O objetivo é selecionar, formar e conectar empreendedores, além de destravar, captar e fazer investimentos em projetos inovadores. A ideia é selecionar empresas de tecnologia do Brasil todo.

O CAMP irá fornecer para as startups selecionadas 12 semanas intensas de imersão com aulas, mentorias e propiciar as conexões certas para que seus negócios tenham mais chance de prosperar. A previsão de início é para a primeira quinzena de setembro.

Com a experiência de oito acelerações – sendo a última completamente virtual e em formato inédito – a Cotidiano desenvolveu uma metodologia que monitora todos os pontos de atenção de cada empresa, com isso, o processo de seleção se tornou mais claro, transparente e indicando qual nível de maturidade cada startup se encontra e com base nisso indicar uma jornada ideal para o empreendedor além de um feedback mais preciso e assertivo.

De acordo com Henrique Guimarães, Head de Aceleração da Cotidiano, o desenvolvimento desta metodologia ajudou o processo de análise das empresas: “Esta fórmula examina 30 pontos de atenção que se desdobram em outros 130 critérios, com isso podemos indicar se a startup está pronta para ser pré-acelerada, acelerada ou já buscar um cheque no mercado de investimentos” explica.

Para participar, basta preencher o formulário no site da Cotidiano. Para saber mais informações sobre seus programas, eventos para o ecossistema de inovação e seu investimento acesse cotidiano.com.br

