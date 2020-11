865 mil trabalhadores recebem abono do PIS/Pasep nesta terça-feira

PUBLICIDADE

O abono salarial de até um salário mínimo — R$ 1.045 — do PIS/Pasep 2020, no ano-base 2019, será pago nesta terça-feira (17) aos trabalhadores nascidos em novembro ou com o final do número de inscrição igual a 4.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 686 mil trabalhadores serão contemplados, totalizando cerca de R$ 530 milhões em recursos que serão pagos pela instituição. Outras 179 mil pessoas recebem o pagamento por meio do Banco do Brasil (BB), totalizando R$ 165 milhões.

No último dia 30 de junho, os clientes da Caixa Econômica e correntistas do Banco do Brasil nascidos entre julho e dezembro receberam o abono salarial.

Hoje o pagamento é destinado a quem ainda não recebeu o abono por meio de crédito em conta. Com a liberação, os trabalhadores têm até o dia 30 de junho de 2021 para realizar o saque.

Calendário

O cronograma de pagamentos foi organizado de acordo com a data do aniversário dos trabalhadores, ou conforme o último número da inscrição. No próximo dia 15, os aniversariantes de dezembro recebem o benefício.

Já quem nasceu entre janeiro e junho vai poder sacar o valor no próximo ano, assim como quem tem final de inscrição entre 5 e 9.

Confira o calendário do PIS (Caixa) e do Pasep (Banco do Brasil):

​​Nascido em ​Recebem a partir de ​Julho ​16/07/2020 ​Agosto ​18/08/2020 ​Setembro ​15/09/2020 ​Outubro ​14/10/2020 ​Novembro ​17/11/2020 ​Dezembro ​15/12/2020 ​Janeiro ​​

​​19/0​1/2021 ​Fevereiro ​Março ​​11/02/2021 ​Abril ​Maio ​​17/03/2021​​ ​​Junho

Final da inscrição Recebem a partir de 0 ​16/07/2020 1 ​18/08/2020 2 ​15/09/2020 3 14/10/2020 4 ​17/11/2020 5 ​​19/0​1/2021 6 e 7 ​​11/02/2021 8 e 9 17/03/2021​​

Devido à pandemia, o Governo Federal autorizou a antecipação do início do calendário. Nos anos anteriores, os pagamentos começaram no fim de julho.

Quem não retirou o abono do calendário 2019/2020 poderá efetuar o saque no calendário 2020/2021 ou em até cinco anos, sem a necessidade de determinação judicial.

Para ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração média de até dois salários mínimos. O pagamento é equivalente ao número de meses trabalhados.