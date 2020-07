60% dos brasileiros teve de deixar de pagar alguma conta em junho

PUBLICIDADE

6 entre 10 brasileiros tiveram de deixar de pagar alguma conta no mês de junho por conta da pandemia da covid-19. O número representa uma queda de 5% em relação ao mês anterior.

O levantamento é do DataPoder360. Em abril, 67% das pessoas ouvidas deixaram de pagar alguma conta. Em maio, 65%; em junho, 60%.

As regiões com mais inadimplentes são o Norte e o Nordeste, com 73% cada. O Centro-Oeste aparece em seguida, com 62% de pessoas com contas em atraso.

Dos inadimplentes, 79% estão desempregados; 72% têm de 16 a 24 anos; 64% cursaram o ensino médio; 63% são homens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada de 20 a 22 de julho. 2,5 mil pessoas de todos os estados e o Distrito Federal foram ouvidas.