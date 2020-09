5,6 milhões de pessoas recebem parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira; confira

PUBLICIDADE

A Caixa realiza, nesta sexta-feira (18), o pagamento da 6ª parcela do auxílio emergencial, com valor de R$ 300, aos cadastrados no Bolsa Família com NIS terminado em 2. Além disso, também recebem o benefício os 4 milhões de informais, autônomos, desempregados e MEIs nascidos em julho que não fazem parte do Bolsa Família. Os nascidos em julho podem receber qualquer uma das cinco primeiras parcelas de R$ 600.

Ainda não há informações da data de pagamento da 6ª parcela para os beneficiários que não são do Bolsa Família. Ao todo, são 48 milhões de beneficiários que se inscreveram pelo site ou aplicativo da Caixa, ou já estavam no Cadastro Único e foram aprovados automaticamente. Tanto para as parcelas de R$ 300 quanto para as de R$ 600, as mulheres mães solteiras continuam tendo direito ao dobro do valor.

Calendário do Bolsa Família

Para os inscritos no programa do Bolsa Família, o calendário de saque foi organizado de acordo com a terminação do NIS. Nesses casos, os benefícios não são cumulativos e o cadastrado irá receber somente aquele de maior valor. Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

O Governo estima que 16,3 milhões de cadastrados no Bolsa Família receberão o benefício até o término do calendário. A 6ª parcela do auxílio (a 1ª com valor reduzido para R$ 300) deve estar disponível para saque entre os dias 17 e 30, conforme o cronograma abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE