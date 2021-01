Última semana para o processo seletivo do IFB 

PUBLICIDADE

São 2.287 vagas distribuídas nos dez campi do IFB em oportunidades para o ensino médio integrado ao técnico; cursos técnicos para quem já tem o ensino médio; cursos exclusivos para jovens e adultos; curso técnico a distância; e curso em regime de alternância. Todos os cursos do IFB são gratuitos. As inscrições ocorrem pelo site do IFB e estão abertas até o dia 28 deste mês. A seleção será por sorteio eletrônico, com o início das aulas previsto para o dia 10 de maio de 2021.

Inclusão — O processo seletivo do IFB confirma o compromisso da instituição com a inclusão: 60% das vagas estão destinadas para quem estudou todo o ensino fundamental ou médio em escolas públicas, e 5% das vagas são para pessoas com deficiência. Para ampla concorrência são 35% das vagas. Também tem prioridade quem possui renda inferior a R$1.650,00 por pessoa em sua residência; para os que se autodeclaram como pretos, pardos ou indígenas e para o agricultor familiar.

Ensino médio integrado — Há vagas para cursar o ensino médio integrado com formação em Administração, Agropecuária, Cozinha, Controle Ambiental, Desenvolvimento de Sistemas Educacionais, Design de Móveis, Informática, Eventos, Eletrônica, Eletromecânica, Hospedagem, Segurança do Trabalho, Manutenção Automotiva, Meio Ambiente, Alimentos, Produção de Áudio e Vídeo, Química.

Cursos técnicos pós-médio — Quem já tem o ensino médio completo tem a opção de fazer apenas a formação técnica nas áreas de Agropecuária, Cozinha, Eventos, Comércio, Controle Ambiental, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrônica, Eletromecânica, Equipamentos Biomédicos, Manutenção Automotiva, Manutenção e Suporte em Informática, Panificação, Produção de Áudio e Vídeo, Logística, Secretaria Escolar, Serviços Públicos e Vestuário.

Ainda para quem já tem o ensino médio, o IFB oferta o curso de Segurança do Trabalho, totalmente a distância. Já o curso de Agroindústria é voltado para dois públicos: os que já têm ensino médio completo ou os que ainda estejam cursando o ensino médio. Por fim, o processo seletivo também contempla a modalidade Proeja, programa exclusivo para jovens e adultos. São vagas nos cursos de Administração, Artesanato, Edificações, Produção de Áudio e Vídeo e Restaurante e Bar.Devido à pandemia da covid-19, atualmente as atividades na instituição estão sendo realizadas de forma remota.

As aulas presenciais retornarão apenas quando for seguro para todos, em sintonia com as orientações dos órgãos de saúde. É importante que o candidato considere o local e o turno que seriam desejados na forma presencial como indicadores da disponibilidade para cursar a opção escolhida no IFB. Dessa forma, havendo atualização das regras sanitárias, o estudante não terá prejuízos. São vagas nas dez unidades: Asa Norte, Ceilândia, Gama, Estrutural, Planaltina, Taguatinga, Samambaia, São Sebastião, Recanto das Emas e Riacho Fundo. Confira no edital o quantitativo de vagas para o curso do seu interesse e acompanhe aqui o fluxo do processo seletivo do IFB: a reserva de vagas para ações afirmativas e as principais etapas.

Processo Seletivo IFB 2021/1 – Educação pública e gratuita 2287 Vagas (Ensino Médio, Pós-Médio, Proeja, EaD e Regime de Alternância) Inscrições on-line até 28 de janeiro de 2021Previsão de aulas: 10 de maio de 2021 Para dúvidas, há dois canais digitais voltados exclusivamente aos candidatos: [email protected] ou 2103-2132

www.ifb.edu.br