Senac EAD oferece cursos a distância gratuitos

Pensando em auxiliar a sociedade nesse momento de quarentena por conta da pandemia mundial de coronavírus, o Senac EAD disponibiliza gratuitamente, a partir desta terça-feira (24), diversos cursos de extensão universitária, nas áreas de Educação, Gestão e Saúde, e cursos livres. As inscrições devem ser feitas no site www.ead.senac.br ou clicando no curso de seu interesse listado abaixo. Todos os participantes receberão certificados com validade em todo território nacional.A metodologia de ensino a distância se torna uma opção nesse momento para que as pessoas não se afastem dos estudos e possam usar o tempo disponível para adquirir novos conhecimentos, sem colocar em risco a saúde, aproveitando o período de quarentena de forma produtiva e enriquecendo os conhecimentos em cursos de atualização profissional.