Senac-DF oferece mais de 1 mil vagas em cursos gratuitos

O Senac-DF abrirá inscrições, de 20 a 30 de novembro, para diversos cursos gratuitos de qualificação profissional que serão realizados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão disponibilizadas 1.043 vagas em 33 cursos livres (formação inicial, aperfeiçoamento ou atualização), destinados a quem quiser ingressar, se atualizar ou aperfeiçoar conhecimentos. A inscrição deverá ser realizada no site do Senac ( df.senac.br/psg/#/consulta- de-vagas ) até a data limite ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

As turmas ofertadas serão desenvolvidas na modalidade presencial nas unidades de Taguatinga, Gama, Ceilândia, Setor Comercial Sul (TTH e Jessé Freire), 903 Sul, Sobradinho e Ações Móveis (entidades parceiras). Porém, enquanto o Senac-DF constatar que há a necessidade de adoção de medidas necessárias para conter a pandemia do novo coronavírus, as atividades educacionais serão desenvolvidas com apoio de recursos tecnológicos (atendimento remoto), e/ou com atividades flexíveis entre presencial e remoto conforme protocolos internos.

O Programa Senac Gratuidade destina-se a pessoas de baixa renda. Para participar, é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos; ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência.

A classificação dos inscritos obedecerá aos seguintes critérios: atendimento aos requisitos de acesso; ordem de inscrição e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado no dia 4 de dezembro no site do Senac-DF.