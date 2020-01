Parque Educador abre inscrições para estudantes de escolas públicas

PUBLICIDADE 

O Brasília Ambiental abriu inscrições para as atividades do Parque Educador no primeiro semestre de 2020. Em 2019, o projeto realizou mais de 13 mil atendimentos, de 100 escolas públicas do Distrito Federal.

As instituições do ensino público com interesse em participar tem até o dia 14 de fevereiro para fazer inscrição, disponível somente no link. As atividades são desenvolvidas nos Parques de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas (Samambaia), Dom Bosco (Lago Sul), Sucupira e na Estação Ecológica Águas Emendadas, ambos localizados em Planaltina.

De acordo com o analista de atividade de meio ambiente da Unidade da Educação Ambiental (Educ), Luiz Alencar, o projeto – em parceria com as Secretarias de Educação e do Meio Ambiente – visa proporcionar experiências de aprendizado para os estudantes nas Unidades de Conservação administradas pelo Brasília Ambiental. “Sempre com foco ambiental, social e patrimonial/histórico”, completa.

O resultado das inscrições será divulgado no dia 19 de fevereiro no site do Brasília Ambiental e encaminhado para os e-mails das escolas selecionadas.

Parque Educador

Lançado no 1º Semestre de 2018, o projeto atendeu no primeiro ano mais de 2000 alunos, com atividades como trilhas guiadas nas Unidades de Conservação, oficinas, práticas integrativas de saúde, palestras e vivências na natureza. O foco é a formação integral dos estudantes, reforçando e ampliando os conteúdos estudados em sala de aula de forma interdisciplinar.