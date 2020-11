Novos rumos da arquitetura e do urbanismo serão discutidos no 8º Encontro CAU/DF

PUBLICIDADE

Arquitetos e urbanistas têm um compromisso certo na próxima semana, de 24 a 27 de novembro. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) promove o 8° Encontro CAU/DF. Este ano o evento será totalmente virtual, transmitido pelo perfil do Conselho no Youtube (bit.ly/canalcaudf), como medida de segurança diante da pandemia de Covid-19. A inovação permitirá incluir interações ao vivo com palestrantes de Portugal e de outros lugares do país, além de possibilitar que profissionais de fora do DF assistam a toda a programação.

Durante os quatro dias, serão promovidas palestras, sempre das 17h às 19h, permeando o tema deste ano: “Novos Caminhos”. A cada dia será abordado um subtema diferente com três palestrantes e um mediador de debates, com nomes que são referência no mercado. São eles: “Arquitetura de Interiores” (com a pandemia e o isolamento social, o mundo passou a ter outro olhar sobre seus lares), “Arquitetura Popular” (sua significância na orquestração de políticas sociais e habitacionais eficientes), “Urbanismo” (contará com a participação de um jornalista especializado em Arquitetura e Urbanismo) e “Arquitetura” (será amplamente explorado por dois ilustres representantes de Portugal e uma do Brasil).

Segundo o arquiteto Daniel Mangabeira, presidente do CAU/DF, este é um momento de reflexão sobre a importância da arquitetura e do urbanismo diante dos novos paradigmas sociais impostos pela pandemia. “O 8° Encontro CAU/DF será a oportunidade que teremos para mostrar aos profissionais, estudantes de Arquitetura e Urbanismo, e à sociedade a amplitude do nosso campo de atuação e a importância do nosso trabalho para a formação da nossa identidade cultural, nossa história e para o desenvolvimento tecnológico construtivo, principalmente agora em tempos que requerem adaptações e readequações”, afirmou o presidente do CAU/DF, arquiteto Daniel Mangabeira.

O encontro conta com o apoio do Colegiado de Entidades Distritais de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CEAU– CAU/DF) e da Fundação Athos Bulcão.

Homenagens

A cada edição do Encontro CAU/DF são eleitos os homenageados do evento. Este ano, os destaques são os arquitetos e urbanistas Luiz Henrique Gomes Pessina, Mayumi Watanabe (in memorian) e Cecília Juno Malagutti. Seus legados são reconhecidos mundialmente e a celebração de sua história integra o último dia do Encontro.

Confira a programação:

24/11 – Arquitetura de Interiores

17h – Palestrante: Arq. Urb. Priscila Gabriel (Studiopippa)

17h30 – Palestrantes: Arq. Urb. Elen Maurmann e Paula Otto (Arquitetura Nacional)

18h – Palestrante: Arq. Urb. Suzana Glogowski (Studio MK27)

18h30 – 19h – Debate sob mediação do Arq. Urb. Pedro Grilo

Dia 25/11 – Arquitetura Popular

17h – Palestrante: Arq. Urb. Caio Santo Amore de Carvalho (Peabiru TCA)

17h30 – Palestrante: Arq. Urb. Riva Feitoza (Arquitetura para o Povo)

18h – Palestrante: Arq. Urb. Tiago Holzmann

18h30 – 19h – Debate sob mediação da Arq. Urb. Laís Petra

Dia 26/11 – Urbanismo

17h – Palestrante: Arq. Urb. Thiago de Andrade

17h30 – Palestrante: Arq. Urb. Mônica F. Gondim

18h – Palestrante: Raul Juste Lores (Jornalista)

18h30 – 19h – Debate sob mediação da Arq. Urb. Gabriela Tenorio

Dia 27/11 – Arquitetura

17h – Palestrante: Arq. Urb. Marta Moreira (MMBB Arquitetos)

17h30 – Palestrante: Arq. Paula Santos (Paula Santos Arquitectura)

18h – Palestrante: Arq. Gonçalo Byrne (Gonçalo Byrne Arquitectos)

18h30 – 19h – Debate sob mediação do arq. urb. Daniel Mangabeira

SERVIÇO

8º ENCONTRO CAU/DF

DATA: 24 a 27 de novembro

HORÁRIO: 17 às 19h

ONDE ASSISTIR: canal CAU/DF no YouTube – http://bit.ly/canalcaudf