Moradoras do Paranoá terão cursos gratuitos de capacitação

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC) tem atuado para aumentar as oportunidades de melhora de vida para todo o DF. No final do ano passado, ele destinou uma emenda de R$ 500 mil para a realização de cursos de capacitação de mulheres. A primeira comunidade beneficiada foi a do Paranoá, onde 240 mulheres vão participar dos cursos que começam no final deste mês.

Para o deputado, as capacitações são para algumas, uma oportunidade de se prepararem para voltar ao mercado de trabalho. Para outras, uma chance de conquistar uma vaga de emprego definitivo. Eduardo destinou ao todo R$ 1 milhão em emendas para melhorar o currículo de quem está à procura de trabalho. “Espero que a Secretaria de Trabalho execute o valor restante ainda no primeiro semestre de 2020, porque a qualificação garante oportunidades”, afirma.

Desta vez, dentre os cursos oferecidos estão os de maquiagem, cabeleireira, designer de sobrancelhas, informática básica e manicure. Além disso, as quatro semanas de atividades contarão com palestras de diversos temas importantes para a conscientização das futuras profissionais, como emancipação e autonomia, saúde e segurança no trabalho, direitos humanos, sociais e trabalhistas, além de como se tornar uma microempreendedora profissional.

Mais informações:

Jornada da Mulher Empreendedora

– Início: 27/1

– Término: 21/2

– As inscrições estão esgotadas

– Local das atividades: Estacionamento da Administração Regional do Paranoá