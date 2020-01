IFB tem mais de 1000 vagas pelo Sisu 2020/1

PUBLICIDADE 

O Instituto Federal de Brasília (IFB) informa que as inscrições para a seleção de cursos superiores de graduação pelo Sisu 2020/1 ocorrerão no período de 21 a 24 de janeiro. Entre os cursos gratuitos no IFB estão as graduações em Agroecologia, Automação Industrial, Eventos, Gestão Pública, Sistemas para Internet, Gastronomia, Design de Produtos, Ciência da Computação, Design de Moda, Logística, Secretariado e; além disso, as opções em Licenciatura em Biologia, Física, Geografia, Letras/Português, Matemática e Química.

A inscrição deverá ser realizada no site do SISU, e estão sendo ofertadas 1.027 vagas em todos os campi do IFB, exceto em Recanto das Emas. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do SISU será efetuada, exclusivamente, com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2019.

Conforme edital, o resultado da chamada regular está prevista para 28 de janeiro. Para conferir todos os cursos superiores ofertados pelo IFB, entre no site www.ifb.edu.br