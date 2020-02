Forças Armadas oferecem 2.280 vagas em concursos

PUBLICIDADE 

Os concursos públicos de Exército, Marinha e Aeronáutica seguem com inscrições abertas. Ao todo, são 2.280 vagas ofertadas. Confira detalhes:

O Exército Brasileiro oferece 1.100 para a Escola de Sargento das Armas, com exigência de nível médio completo. O salário inicial é de R$ 3.825, mais adicional militar e adicional de especialização, o que eleva o provento a R$ 5.049. As inscrições vão até 18 de março no site oficial, e a taxa custa R$ 95. Poderão participar candidatos de todos os sexos. Confira o edital.

O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha oferece 960 vagas para o curso de formação de soldados fuzileiros navais. Das 960 vagas, 480 são para a turma do primeiro semestre de 2021 e 480 para o segundo semestre do mesmo ano.

Poderão concorrer apenas homens, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2021, com nível médio completo. A altura deve ser de, pelo menos, 1,54m, e máxima de 2,00m. As inscrições vão até 20 de março e custam R$ 25.

O Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021) oferece 220 vagas. As inscrições, disponíveis para ambos os sexos, vão até 18 de março e custam R$ 60.