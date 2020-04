Dez livros para ler durante o isolamento que vão ajudar a impulsionar sua carreira

PUBLICIDADE 

Segundo uma pesquisa realizada por estudantes da Universidade de Sussex no Reino Unido, ler um pouco durante o dia pode diminuir em até 68% o nível de estresse. De acordo com o estudo, a leitura é mais eficaz na diminuição do estresse do que tomar uma xícara de chá, passear e até mesmo ouvir música.

Enquanto o surto de COVID-19 continua e muitas pessoas estão em busca de entretenimento durante o período de isolamento, a leitura pode ser uma das melhores opções disponíveis. ‘Neste momento, mais do que qualquer outro, o acesso aos livros é essencial para nossa saúde mental já que as obras proporcionam muito mais do que entretenimento, nos dão esperança, alívio, fuga da realidade, informação e estímulos’, diz Mônica Camargo Tracanella, uma das sócias-fundadoras da Trilogie, empresa de branding e carreira.

Há ainda quem esteja aproveitando este momento para ler livros que permitem aprimorar conhecimentos e dar um embalo na carreira. Agora pode ser o momento de finalmente mergulhar em títulos que estão parados na prateleira há tempos ou experimentar algo fora da sua zona de conforto de leitura.

“O momento pede mais do que conhecimentos técnico. É hora de focar no desenvolvimento de competências comportamentais que ajudem os profissionais a navegarem no mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo) em que vivemos. Criar o hábito da leitura além de te manter informado e ampliar o seu repertório, te ajuda a desenvolver sua capacidade de comunicação, incrementar seu vocabulário, turbinar sua cognição e a te colocar em um estado de aprendizagem constante”, explica a especialista.

Para ajudar àqueles que querem consumir livros para ajudar seu desempenho no trabalho, a consultora de branding e planejamento de carreiras fez uma lista com 10 obras que além de fortalecer o cérebro, darão lições de coragem e aprendizado. Confira:



1) 6 COMPETÊNCIAS PARA SURFAR NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (ANDREA IORIO)

Falar de transformação digital é falar de pessoas, e nesse livro Andrea fala sobre a Revolução 4.0, período de mudanças dominado pela tecnologia, e onde não existem mais barreiras separando o mundo digital do mundo real, sobre a importância de se manter em constante aprendizado e de estar aberto para mudar a própria ideia e pensar diferente. Fala, também, sobre 6 competências essenciais para navegar neste momento: Flexibilidade Cognitiva, Execução Inovadora, Especialista e Comportamento Humano, Pensamento Crítico, Crescimento Sustentável e Altruísmo Digital.

2) PLANO B (SHERYL SANDBERG E ADAM GRANT)

Escrito por Sheryl Sandberg (COO Facebook) e Adam Grant (Psicólogo, autor de Originals), nesse livro, Sheryl relata a terrível experiência de ter encontrado seu marido morto e conta sua jornada para se manter firme, trabalhando sua resiliência. Dentre outras descobertas, Sheryl passou a entender que a resiliência é uma competência que pode ser desenvolvida, e que conhecer e trabalhar o chamado “3Ps”: personalização, permeabilidade e permanência, pode ajudar muito. Tanto adulto, quanto crianças podem fortalecer sua resiliência e se recuperar muito mais rápido ao entenderem que acontecimentos negativos não são pessoais, não afetam todas as vertentes de sua vida, e que não serão permanentes, ou seja, vai passar!

3) DARE TO LEAD (BRENÉ BROWN)

Nesse livro, Brené fala sobre a liderança baseada na coragem: coragem de arriscar, coragem de ter conversas difíceis e de se mostrar vulnerável quando necessário, inclusive sobre não ter todas as respostas, enfatizando que vulnerabilidade não tem absolutamente nada a ver com fraqueza e que o medo acaba minando nossa criatividade e autenticidade. Independente se você ocupa ou não uma posição de liderança, os ensinamentos desse livro provocam uma boa mudança de modelo mental.

4) COMECE PELO PORQUÊ (SIMON SINEK)

Simon traz a teoria do Golden Circle, enfatizando que o mais importante não é o que você faz, mas sim o porque você faz. Ao colocarmos o foco no nosso porque, nos mantemos conectados à nossa razão de ser e àquilo que nos motivou a dar o primeiro passo, o que é imprescindível para momentos de tomada de decisão, para criarmos nossa narrativa, nos conectarmos com nosso público e para mantermos nossa motivação, independentemente dos percalços do caminho. Além disso, a reflexão é importante, também, no sentido de revisitar as três instâncias do seu círculo (porquê – como – o que) à luz do novo contexto que se apresenta.

5) MINDSET – A NOVA PSICOLOGIA DO SUCESSO (CAROL DWECK)

A autora, professora doutora de psicologia da Universidade Stanford, revela como o sucesso pode ser alcançado, tanto na vida pessoal como profissional, pelo simples fato de abandonarmos uma atitude mental fixa, onde não consideramos que estamos em constante evolução e temos muitas dificuldades em lidar com nossos erros, e adotarmos uma atitude mental progressiva, onde nos abrimos para o aprendizado, valorizamos a experiência e o esforço, e buscamos aprender, inclusive, com nossos erros. O livro proporciona uma excelente reflexão sobre a forma como lidamos com nossos erros.

6) NA RAÇA (MARIA LUÍZA FILGUEIRAS)

O livro narra a história de Guilherme Benchimol e toda sua trajetória até a criação da XP Investimentos. Interessante leitura, vem nos lembrar que, na maioria das vezes, a gente só vê o sucesso de alguém, pensamos que foi fácil, rápido, que as pessoas têm sorte, que nasceram prontas, mas esquecemos de ver que o sucesso é uma sucessão de desafios que vão sendo vencidos pelo caminho.

7) STORYTELLING (CARMINE GALLO)

O livro aborda a importância do storytelling como forma de conectar com seu público-alvo, trazendo cases que vão de Steve Jobs à Papa Francisco, e demonstrando que sua narrativa pode adotar diferentes formas: inspirar, educar, motivar…

8) 21 LIÇÕES PARA O SÉCULO 21 (YUVAL NOAH HARARI)

Yuval Noah, professor de História e autor israelense, vem fazendo bastante sucesso em todas as suas publicações (Sapiens: Uma breve história da humanidade e também de Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã). Neste último lançamento, o autor aborda grandes temas atuais, trazendo questionamentos e fazendo importantes reflexões sobre as constantes mudanças e os desafios futuros. O autor fala, também, sobre o desafio de manter o foco no coletivo x individual.

9) FORA DE SÉRIE – OUTLIERS (MALCOM GLADWELL)

O que faz com que uma pessoa seja considerada “fora de série”? O que faz com que alguns se destaquem e atinjam o sucesso mais rapidamente que os demais? Qual a lógica das personalidades consideradas “brilhantes”? O autor traz a história de algumas celebridades, reforçando que o resultado positivo vem de uma rede de vantagens que essas pessoas possuem, mas que a prática e o esforço em busca da excelência também são muito importantes e podem ser definitivos para o sucesso.

10) O PODER DO SENTIDO (EMILY ESFAHANI SMITH)

Emily traz uma importante reflexão sobre a atual busca incessante pela felicidade, nos encorajando a colocar o foco na forma como vivemos e no sentido que damos à nossa vida. Traz uma nova perspectiva de felicidade à medida que explora caminhos para ter uma vida mais plena, como, por exemplo, a importância de se ter um propósito, de se sentir pertencente a um grupo, de transcender e de construir sua história de uma forma mais positiva e generosa.

Sobre a Trilogie:

A Trilogie é uma empresa de branding e planejamento de carreira que foi fundada em 2019 pelas ex-executivas do mundo corporativo Mônica Camargo Tracanella, Nora Mirazon Machado e Silvia Berger, que reorientaram suas carreiras com um propósito claro: apoiar profissionais para uma gestão mais consciente e estratégica de suas carreiras, por meio de uma série de programas diferentes do que já é oferecido no mercado, pautados no conhecimento atualizado, experiência em prática e olhar para o futuro.