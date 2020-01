Capacitação: IFB oferece mais de 180 vagas gratuitas

PUBLICIDADE 

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com mais de 180 vagas abertas em cursos rápidos, de licenciatura e curso técnico. As oportunidades são gratuitas em todos os cinco campi, com inscrições abertas durante o mês de janeiro de 2020.

IFB/Campus Gama

Edital para preenchimento de 20 vagas no curso de Espanhol Básico Aplicado (Nível Básico). As aulas serão ofertadas às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, no próprio Campus Gama, que fica localizado no Lote 01, DF 480, Setor de Múltiplas Atividades. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Os interessados devem procurar a unidade nos dias úteis, de 2 a 10 de janeiro, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, com a documentação completa. As aulas começam no dia 14 de janeiro de 2020 e para participar é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio Completo.

IFB/Campus Planaltina

Edital para preenchimento de 40 vagas no curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). As aulas serão ofertadas às quartas-feiras, das 8h às 11h20, em Sobradinho, na Quadra 12, Área Especial N.º 4, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os interessados devem se inscrever entre os dias 16 de dezembro e 21 de janeiro. Para participar, o candidato deve ter apenas o Ensino Fundamental completo. A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico. O resultado será publicado no dia 11 de fevereiro, e as matrículas dos selecionados serão realizadas de 13 a 19 de fevereiro. As aulas começam no dia 20 de fevereiro, com duração prevista de três semestres.

IFB/Campus Brasília

Edital para preenchimento de 55 vagas nos cursos de Libras e Espanhol Básico (Níveis Básico). Os interessados devem inscrever-se de 30 de dezembro a 20 de janeiro. Para concorrer ao curso de Espanhol é necessário ter o Ensino Médio Completo; já para Libras, basta ter concluído o Ensino Fundamental. A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico, e o resultado será divulgado no dia 28 de janeiro. As matrículas dos convocados serão realizadas entre os dias 29 e 31 do mesmo mês, e o início das aulas está previsto para o dia 11 de fevereiro de 2020. As aulas de Libras vão acontecer às quintas-feiras, das 14h às 17h, e as de Espanhol, às terças-feiras, no mesmo horário. O Campus Brasília fica localizado na Quadra 610, Módulos D, E, F, G — Asa Norte.

Licenciatura em Educação Profissional e em Técnico de Segurança do Trabalho

IFB/Campus Samambaia

Edital para preenchimento de 30 vagas no curso de Licenciatura em Educação Profissional, Edital Nº 14/CSAM/IFB. Para concorrer, é necessário que o candidato tenha concluído um curso de graduação em bacharelado ou tecnologia. Os interessados devem inscrever-se de 26 de dezembro a 10 de janeiro, presencialmente, no protocolo do Campus Samambaia, das 9h às 12h ou das 14h às 19h. As aulas têm previsão de início no dia 7 de fevereiro e acontecerão de segunda a sexta-feira no período noturno. O Campus Samambaia fica localizado no Subcentro Leste, Complexo Boca da Mata, Lote 2.

IFB/ Campus Ceilândia

Estão abertas as inscrições, no período de 20 de dezembro a 07 de janeiro, do processo seletivo para o curso Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio — Seleção 2020.1, ofertado no Campus Ceilândia. Conforme o edital, os interessados devem ter concluído o ensino fundamental e ter menos de 18 anos no ato da matrícula. Estão sendo ofertadas 40 vagas para o curso, que terá aulas no período vespertino. As inscrições devem ser feitas on-line, e a seleção será por meio de sorteio eletrônico, previsto para 15 de janeiro.

Importante: Todas as informações detalhadas e documentações necessárias para as inscrições devem ser conferidas nos respectivos editais publicados no site do IFB www.ifb.edu.br ou em processoseletivo.ifb.edu.br.