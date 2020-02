Brasília recebe especialistas para debater “Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ”

PUBLICIDADE 

Após um ano de existência, a Lei Geral de Proteção de Dados (Nº 13.709 de 2018) ganha destaque na Capital Federal. A norma prevê regras de coleta e tratamento de informações de pessoas, empresas e instituições públicas, as responsabilidades de quem processa esses registros e as formas como esse processo será fiscalizado em possíveis reparos, se assim for necessário.

Com previsão para entrar em vigor a partir de agosto de 2020, o tema desperta atenção do empresariado de Brasília. Sensíveis à essa necessidade, o Conectta Networking promove, no próximo dia 4, às 19h, um Pocket com a presença de especialistas de São Paulo.

Rafael Faben e Josiane Feltrin darão palestras para empresas e instituições em Brasília para lidar com os desafios inerentes ao tema. A palestra pretende analisar os mecanismos institucionais, preventivos e repressivos de proteção de dados pessoais previstos na LGPD sob a ótica da efetividade.

O evento conta com 50 vagas gratuitas. Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, por meio do link http://conecttanetworking.com.br/.

Serviço

Brasília recebe especialistas em Poket para debater “Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ”

Data: 4 de março de 2020

Local: Delirium Bar – 405 Sul, Bloco B

Horário: 19h

Valor: gratuito

Inscrições: http://conecttanetworking.com.br/