Aeronáutica abre seleções com 81 vagas para oficiais de Infantaria, Intendentes e Aviadores

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu nesta sexta-feira, 28, mais três processos seletivos, com um total de 81 vagas. Trata-se de exames de admissão aos cursos de formação de Oficiais de Infantaria (CFOINF), Oficiais Aviadores (CFOAV) e Oficiais Intendentes (CFOINT). Todos são para ingresso em 2021.

Para Infantaria, são oferecidas 28 vagas, sendo seis oportunidades reservadas a candidatos negros (20% dos postos, como previsto pela Lei 12.990, de 9 de junho de 2014). As chances, neste caso, são exclusivamente para homens. Para Oficiais Aviadores, há 18 postos disponíveis, dos quais quatro são reservados a negros. Esta seleção é para ambos os sexos. No caso de Oficiais Intendentes, há mais 35 chances (sete para negros). As mulheres também podem participar do processo seletivo.

As inscrições começam às 10h desta sexta-feira e vão até as 9h do dia 19 março de 2020. A taxa é de R$ 70. As informações estão disponíveis na página oficial do Comando da Aeronáutica e no site da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.

Para participar é preciso ter concluído o ensino médio. O candidato não pode ser menor de 17 anos nem completar 23 anos de idade até o fim do ano da matrícula.

As provas escritas deverão ser aplicadas no dia 21 de junho de 2020. O processo seletivo será composto de provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Física e Redação. Ainda são necessários testes de condicionamento físico, psicológico e de saúde, além de comprovação documental.

A formação — que é um curso superior — terá duração de quatro anos, em regime de internato, e acontecerá na Academia da Força Aérea, em Pirassununga (SP).