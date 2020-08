6 Novos cursos da Faculdade Sesi de Educação

A educação continuada de docentes e gestores escolares é fundamental para que tenham sucesso as propostas de revisão curricular e de promoção da igualdade na formação dos alunos e alunas em todo o País, decorrentes da implementação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). A Base, que deve ser implementada ainda neste ano, estabelece competências e conhecimentos que todos os estudantes devem desenvolver ao longo de sua trajetória na educação básica em qualquer canto do Brasil.

“A Faculdade SESI de Educação, por meio de seus cursos de extensão, oferece embasamento para uma reflexão crítica sobre as possibilidades na prática pedagógica e suas intenções curriculares. Quanto maior o conhecimento, melhor será a avaliação desse processo no planejamento escolar”, ressalta Eduardo Carreiro, diretor da faculdade.

O curso A BNCC e as práticas pedagógicas traz como ponto de partida o questionamento: O que esperar da escola e de seus protagonistas? O alinhamento entre as orientações da BNCC e os Projetos Político-Pedagógicos (PPPs), e a relação entre a definição curricular e a formação integral dos alunos são os objetivos centrais do programa de aulas.

“A reflexão sobre os documentos oficiais é primordial, levando em consideração a cultura local e suas necessidades, no contexto de uma educação crítica e contextualizada”, defende Hugo Nunes, um dos professores do curso e coordenador de Pesquisa e Extensão e da Residência Educacional da Faculdade SESI de Educação.

Os cursos de extensão também incluem as áreas de Linguagens e Matemática, conforme premissa da BNCC de organizar os objetivos de conhecimentos e habilidades humanas no preparo para a vida: Multiletramentos; Básico de Libras; Linguagens e Leituras; Oficina de Criação Literária e Geometria Analítica em Ambiente Computacional.

Inovadora, desde a concepção, ao antecipar as demandas atuais na formação de professores da Educação Básica, por áreas de conhecimento – Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática – , e por oferecer a vivência docente na prática, na residência educacional, junto com os estudos acadêmicos.

O SESI-SP tem papel importante para a educação, no ensino em suas escolas, e complementa a sua atuação com a formação de professores preparados para os desafios da educação no século XXI. Reconhecida pelo MEC, com nota máxima em seu credenciamento, a Faculdade SESI de Educação formará suas primeiras turmas em 2020, mesmo ano que passou a ser gratuita, reforçando seu papel social e com foco na valorização do professor na sociedade.