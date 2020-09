WC no Beat lança clipe de “Se Envolver”, de seu aclamado novo álbum, “GRIFF”

PUBLICIDADE

Depois de movimentar o cenário musical, os charts e playlits dos aplicativos de música e arrancar elogios da imprensa com o lançamento do álbum “GRIFF”, WC no Beat – o segundo maior produtor em número de ouvintes mensais no Brasil, com 4.2 milhões, além de 300 mil seguidores no Spotify – apresenta, nesta quarta-feira (09), o clipe oficial da canção “Se Envolver”. A produção conta com as participações de Dfideliz, Maneirinho e Meno Tody.

Com direção de Romulo Menescau e Marcone Couto, da Lord Bull Films, o clipe da canção carrega a rebuscada identidade visual de “GRIFF”, com uma produção cheia de estilo, dança e curtição. Assista:

O rapper Dfideliz falou sobre a parceria: “O WC me chamou, disse que estava precisando de mim em um projeto que ele estava fazendo, me explicou sobre o álbum dele. Foi muito legal pra mim, porque ele me falou que estava misturando várias paradas, tirando todos os artistas de suas zonas de conforto pra fazer algo diferente do que eles estavam acostumados a fazer e eu fiquei esperando, apreensivo. E, realmente, foi muito gostoso poder trabalhar com as pessoas que trabalhei nesse som, saber que é um projeto tão importante pro W também, que é um parceiro meu, que gosto e admiro. E gravar o clipe foi muito legal, pude ficar mais próximo das outras participações e foi tudo muito bom. A repercussão da música está sendo legal pra caramba! Tô feliz com o resultado, fiquei feliz também com a minha parte na música. Vamos que vamos!”.

“Mais uma vez, tenho a honra de participar de um projeto do WC. Também tive a honra de participar do primeiro álbum dele, fazer parte de um dos hits que ele coleciona. O WC é muito talentoso, isso todo mundo sabe. Pra mim, é muito bacana, eu que participei de várias gerações do Funk, desde 2013, estar junto com essa molecada, que vem trazendo o novo, vem trazendo o futuro. É muito especial estar no meio do Dfideliz, do WC no Beat, do Meno Tody, que são pessoas que todo mundo ao meu redor ouve todos os dias. E estar com eles está sendo muito especial, principalmente nesse hit, que eu sou suspeito pra falar, mas que tenho certeza que todo mundo vai curtir esse trabalho feito com muito carinho, com muito profissionalismo. E saindo, mais uma vez, da mão desse moleque que tem um futuro gigante pela frente. Espero que todo mundo goste. Não abandonamos nossas raízes, fizemos um som que com certeza vai fazer geral dançar, rebolar até o chão e tenho certeza que a galera vai se amarrar. Quero agradecer mais uma vez ao WC, à galera da Medellin, que sempre me abraçou desde o começo. Assim como foi ´Menage à Trois´, tenho certeza que esse vai ser mais um hit”, diz Maneirinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

WC no Beat completa: “A música ´Se Envolver´, que conta com a parceria do Maneirinho, Dfideliz e do Meno Tody fala sobre se envolver, de fato, com a vida, com a curtição, com a ousadia. Tem a estética do trap, com as rimas do Dfideliz, que é de São Paulo, e do Meno Tody, do Rio de Janeiro, e tem também a língua do funk, com uma batida do funk carioca, com o refrão do Maneirinho. O clipe vem com imagens bem intimistas, que fazem alusão a se envolver com o som, com o clipe, com as cores, com a dança. Ficou bem bacana e espero que a galera curta!”.

Uma costura de alta qualidade do Trap, do Pop, do Funk e do Rap. Assim nasceu “GRIFF”, o aguardado segundo álbum do produtor WC no Beat, que chegou no final de agosto aos serviços de música online. Para compor essa alta-costura musical, ele convidou 33 nomes, dois deles internacionais, para gosto nenhum colocar defeito: Anitta, Ludmilla, Djonga, Rebecca, Karol Conka, Pedro Sampaio, Dilsinho, Kevin o Chris, Vitão, Pk, Mc Zaac, Preto Show, Dfideliz, MC Maneirinho, Meno Tody, FP do Trem Bala, Kekel, Luccas Carlos, Buchecha, MC G15, POCAH, Xamã, Reik, Felp 22, MC TH, MC Cabelinho, MC Mirella, MC Don Juan, Jovem Dex, MC Hariel, MC Lan, NOG e MC GW.

Com 12 faixas, o novo álbum estreou com 4 canções no Top 200 do Spotify: “Balança”, parceria com Pedro Sampaio e FP Do Trem Bala, que possui mais de 84 milhões de plays combinados e tem certificado de platina duplo; “Sem Limites“, com Ludmilla e Vitão, que já foi certificada ouro, com mais de 32 milhões de áudio e vídeo streams; “Cheguei”, faixa foco do disco, que teve clipe superproduzido com as participações de Karol Conka, Rebecca, Mc Zaac e do angolano Preto Show liberado no mesmo dia do lançamento do álbum, e “Cena de Novela”, canção que conta com as participações ilustres de Anitta, Djonga e PK.

Em menos de um mês desde o lançamento, “GRIFF” já mostra para o quê veio: revolucionar em um Trap Funk totalmente novo, com misturas, batidas, sons potentes e participações diversas, que reforçam a versatilidade de WC no Beat.