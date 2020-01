Vocalista vai apresentar os sucessos da banda e covers de músicas que marcaram a história do rock

PUBLICIDADE 

Mais um fim de semana daqueles no Quintal mais charmoso de Brasília. Venha curtir em um ambiente rústico e descontraído, com preços convidativos, comandas individuais, espaço kids para a garotada monitorado pela Hora do Agito e muito mais. O espaço oferece área gastronômica diversificada, música de qualidade sempre com shows ao vivo e programação variada contemplando os artistas locais.

Na parte de bebidas, para os amantes de vinho, uma adega container da Del Maipo que armazena e refrigera dezenas de rótulos selecionados para embalar sua diversão, além de drinks diversos e cervejas artesanais preparados pelo Mimo Bar. E para saborear no Quintal você vai encontrar pizzas da Bacco Pizzaria, burguer da Sous Ribs & Beer, carpaccio da San Gennaro e Lamê, com comida asiática de rua.

E vamos falar de música, porque quem sobe ao palco e vai comandar a festa é a banda Alls Stars com muito rock e reggae, vai ser aquele supershow para curtir do começo ao fim. E para deixar a festança ainda melhor, a banda irá receber como convidado a estrela do rock, Digão (Raimundos). Isso mesmo, Digão vai tocar grandes clássicos, Legião, Ramones, Paralamas, Sublime e muito mais, é música de qualidade para animar a sua sexta. Digão faz parte de uma das bandas que marcou a geração do rock nos anos 90 , vocalista e guitarrista do Raimundos. Venha para o Quintal e viva essa experiência única em seus fins de semana.

24/01 (sexta ) – Alls Stars

A banda Alls Stars é um coletivo sonoro. Sem estereótipos, definições de estilo ou regras estabelecidas. A música é a estrela e o palco o templo. O projeto All Stars possui uma base de músicos com estrada e história na música brasiliense. São eles Jorge Bittar, Paulo Verissimo, Junior Fernandes e Renato Azambuja – das bandas Surf Sessions e Destintos Filhos. Com o principal objetivo da valorização da coletividade musical. O conceito musical do projeto é receber diversos convidados que trazem a diversidade e variedade sonora em cada apresentação. O que torna o show um momento único e sempre diferenciado.

Serviço:

Quintal – Comer, beber e ser feliz

Data: 24/01

Horários: 17h até 2h

Valor: Couver artístico R$ 25,00 (antecipado) e R$ 30,00

Local: Clube de Golfe – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 / Entrada pelo Restaurante Oliver – Asa Sul, Brasília – (61) 3323.5961

Classificação: Livre