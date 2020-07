Vem ai o Arraiá do Mané, a festa julina no Arena Drive Multicultura

PUBLICIDADE

As festas de São João, um dos folguedos mais queridos da cultura nacional, tiveram que se adaptar aos tempos de pandemia. No “Arraiá do Mané”, que acontecerá em 15 de julho na Arena Drive Multicultural, os esforços são para manter acesa a chama da tradição, mesmo com o público participando da festa dentro de seus carros. Com muita organização e criatividade, o Arraiá terá música, sorteios, bingo, decoração temática e comidinhas típicas.

Na programação, brincadeiras comandadas pela Companhia Néia e Nando, que encenarão até um inusitado casamento caipira. Na parte musical, o Cavanha Forró Trio, grupo formado por Cavanha (voz e violão), Juninho Ferreira (sanfona) e Leo Barbosa (percussão). Destaque, ainda, para a participação especial da cantora Izabella Rocha, interpretando sucessos da música regional brasileira.

Produzido por Dani Fonseca, o evento acontecerá das 17h às 21h, com atrações para toda a família curtir junto. Os alimentos poderão ser adquiridos ao longo do evento, através de esquema delivery (os menus serão fornecidos à chegada, e os pedidos, feitos por whatsapp, serão entregues no carro). Todas as normas protocolares de distanciamento e segurança sanitária estão garantidas de acordo com os decretos emitidos pelo GDF.

Apoiam o evento as seguintes empresas: Cia. da Terra, Del Maipo, Néia & Nando – Cia de Teatro, Hospital das Persianas, Empada da Vovó, Tropical Côco, Love Cookies, Menina Maia, Pamonha da Delma, Experiência Gastronomica Jacky, Crescer Odontologia, Tutty Fruti, Nágela Maria e Fisio Mater.

O pessoal está animado e já preparou até um pequeno cordel:

“Um trio de fogueira, folia e bandeira

Violão, sanfona, canto e percussão

Do Nordeste a magia da música brasileira

Gonzaga, Alceu, Jackson e Gil

Cavanha, Juninho Ferreira e Leo

Marcando a pisada do chão do Brasil

Estrela, foguete, balão lá no céu.

Dominguinhos e o canto que o povo ouviu

Baião, Xaxado, Xote e cordel.”

(Cavanha)

Serviço:

Arraiá do Mané

Arena Drive Multicultural (estacionamento Mané Garrincha- entrada pelo Eixo Monumental)

15 de julho (quarta-feira), das 17h às 21h

Ingresso: R$ 100 (carro)

www.ingresse.com

https://www.ingresse.com/arena-drive-arraia-do-mane