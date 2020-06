Uruguaio Cabrera junta Ludmilla e Joey Montana em “Tua Raivinha”

PUBLICIDADE 

Cabrera deu o pontapé inicial ao seu primeiro projeto autoral, “Cabrera Conexión”, em grande estilo com a música “TCHUKY TCHUKY”, parceria com Jerry Smith e Jowell & Randy, que já ultrapassa mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Hoje, o artista uruguaio lança a faixa “Tua Raivinha” com Ludmilla e Joey Montana. Confira: https://SMB.lnk.to/TuaRaivinha

Com mais de 1 bilhão de visualizações e somando em sua carreira 69 semanas em primeiro lugar nas paradas brasileiras, o produtor Cabrera é responsável por sucessos de Gusttavo Lima, Eduardo Costa, Simone e Simaria e Claudia Leitte, por exemplo. Em “Cabrera Conexión”, o artista conta com as colaborações de grandes nomes, como os já citados Jerry Smith, Jowell & Randy, Ludmilla e Joey Montana, e também Cynthia Luz, Claudia Leitte, Diego & Victor Hugo, entre outros.

Composta por Cabrera, Filipe Escandurras, Joey Montana, Luã Freitas e Paula Costa, “Tua Raivinha” fala sobre o vai e vem de um relacionamento. Cabrera explica como surgiu a ideia da música: “Ela nasceu do mesmo jeito das outras, sem a intenção de fazer um hit ou uma super música, somente fazer algo que gosto e acredito, com pessoas que admiro e que são diferenciadas”.

Ele conta que recebeu uma mensagem da Ludmilla em um domingo à tarde, querendo gravar. “Ela foi no meu estúdio com a simples vontade de fazer música e mostrei várias ideias. Ela gravou 2 músicas, uma delas ‘Tua Raivinha’. Na semana seguinte achei que agregaria muito uma participação em espanhol, chamei meu amigo Joey Montana, ele se amarrou na música e escreveu o que viria a ser a sua parte. As vozes que estão lá, tanto da Lud quanto do Joey são as vozes originais que gravaram na hora. Eu coloquei minha voz depois já que senti que poderia agregar uma parte na música, achei que casou legal”.

“Depois de ter feito tantas músicas para tantos artistas diferentes, as pessoas me perguntam o que espero quando lanço uma música nova, principalmente agora que faço parte da linha de frente. Respondo que continuo pensando a mesma coisa desde meu começo na música há 34 anos, um sentimento parecido ao de uma mãe quando faz uma comida com muito carinho, empenho e espera a hora que os filhos olhem pra ela e falem felizes: ‘mãe está delicioso’. Nada além disso, então espero que gostem, ainda mais que na preparação desse ‘prato’ eu tive dois amigos que admiro”, finaliza Cabrera.

O projeto “Conexión” promete levar a outro patamar as conexões da música nacional e latina. Visando explorar as suas raízes na música latina com sua profunda conexão com o Brasil, país que vive há mais de 15 anos, o produtor desenvolveu um projeto ambicioso em parceria com a Sony Music, que conecta grandes nomes. Mesclando ritmos urbanos como o Reggaeton e Funk com o Pop, a combinação deu frutos a grandes hits que prometem ganhar destaque não só no mercado nacional, como internacional também.

Na bagagem do produtor estão boa parte das composições com influências latinas que fizeram sucesso no Brasil, como “Loka” (Simone e Simaria com Anitta), “Eu Vou Te Buscar” (Gusttavo Lima e Hungria), “Sapequinha” (Eduardo Costa), “Baldinho de Gelo” (Claudia Leitte), entre outras. Versátil, consegue passear por diversos gêneros musicais, sendo a pessoa ideal para liderar o projeto “Conexión”. Hoje conhecido principalmente por ter ficado mais de um ano em primeiro lugar com hits sertanejos, já trabalhou com rock, pop, além de música clássica, tango e claro suas familiares bachata e cumbia, entre outros ritmos.