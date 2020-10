PUBLICIDADE

A banda que move gerações e revolucionou o mundo da música está de volta ao Quiosque do Chopp. O local traz um tributo a The Beatles na voz de Paulo Veríssimo. O artista sobe ao palco no estilo “one man band”, invocando vários sucessos do Fab Four, como “Hey Jude”, “Yellow Submarine”, “All You Need is Love” e “She Loves You”. A apresentação ocorre no próximo sábado (31), a partir das 19h.

O artista

Paulo Verissimo iniciou a carreira de músico profissional aos 15 anos, tocando em bandas de baile de Brasília. Em 2004, formou a banda Distintos Filhos, de grande representatividade no cenário musical brasiliense. Ao longo de mais de uma década, Veríssimo dividiu o palco com artistas de renome nacional, como Marcelo Bonfá (Legião Urbana), Paulo Miklos (Ex-Titãs), Nasi (Ira), Philippe Seabra (Plebe Rude), Rodrigo Suricato (Barão Vermelho), Digão (Raimundos), entre outros. Além de seu trabalho com a Distintos Filhos, o músico atua em projetos consolidados na capital federal como o Bloco Eduardo e Mônica, o Bloco Rockália, o Projeto All Stars, a banda infantil Os Grudes e Quatro Estações, conjunto que faz tributo a Legião Urbana.

A casa

O Quiosque do Chopp é um dos lugares favoritos do público boêmio da capital. O chope Brahma do espaço foi eleito pela Ambev um dos três melhores de Brasília. A bebida sai na promoção de R$6,99 das 14h às 17h. A casa também traz promoções nas cervejas Becks (R$12,99), Brahma Duplo Malte (R$10,90) e Original (R$10). Opções de garrafas de 600ml. Na área gastronômica, o carro-chefe do quiosque é a linguiça recheada com provolone. Um dos petiscos mais famosos entre o público que visita o Shopping Deck Norte.

Serviço: Tributo a Beatles no Quiosque do Chopp

Local: Shopping Deck Norte – St. de Habitações Individuais Norte CA 1 – Lago Norte,

Telefone: (61) 99324-0443

Data: 31 de outubro | Sábado; a partir das 19h