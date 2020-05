Tico Santa Cruz critica bolsonaristas: “É o cara que quer ter uma arma, mas não para se defender”

PUBLICIDADE 

O cantor Tico Santa Cruz foi ao seu perfil no Facebook para criticar os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Duro nas palavras, o vocalista da banda Detonautas afirmou que, quem ainda apoia o presidente depois das “demonstrações de ignorância e desrespeito a vida e a democracia”, manterá o apoio, independentemente de qualquer atitude.

“Quem ainda está com Bolsonaro, não foram as pessoas que votaram nele porque o outro era o PT. Essas já pularam fora! São os que agora se dizem preocupados com os pobres, mas diziam que quem recebia Bolsa família é vagabundo”, disse Tico.

Para o cantor, Bolsonaro dá voz e encoraja pessoas preconceituosas, que pedem pelo fim da corrupção, mas também cometem crimes. “Bolsonaro personifica aquele discurso que a gente ouvia nos botecos, de gente racista, sexista, intolerante, que brada contra a corrupção, mas burla lei seca, falsifica, atestado médico, sonega imposto de renda, paga proprina pra polícia, bate em mulher…”

“É o cara que quer ter uma arma, mas não pra se defender. Quer impor respeito, ameaçar os outros, colocar medo, se achar valente numa situação onde um diálogo resolveria.”

Interferência

As declarações de Tico vêm após a repercussão do vídeo da reunião ministerial que indica a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Nas imagens, o presidente admite que trocaria cargos na corporação para defender família e amigos.

“Eu não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar; se não puder trocar, troca o chefe dele; não pode trocar o chefe, troca o Ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira”, disse Bolsonaro, na reunião, ocorrida no dia 22 de abril.

Após esse encontro, o então ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro decidiu deixar o cargo por não aceitar a interferência.