Taguatinga Shopping recebe plataforma inédita de jogos em realidade virtual

Os jogos em realidade virtual se consolidaram como um dos principais atrativos não só para crianças, como para jovens e adultos. Afinal, quem nunca se divertiu numa realidade cheia de ação e imaginação? Para proporcionar essa experiência ao público, o Taguatinga Shopping recebe, a partir do dia 11 de março, a atração Arkave VR. Serão 3 arenas de games com livre movimentação pelo espaço e mapeamento total do corpo, deixando os jogadores ainda mais imersos e conectados. Crianças a partir de 8 anos podem brincar na plataforma.



Experiência virtual

Criada especialmente por “gamers” para “gamers”, a atração é jogada em grupos de até 3 pessoas o que aumenta a imersão da experiência em realidade virtual e a amplifica. Em cada arena de 40 m², até três jogadores têm a liberdade de se movimentar livremente pelo espaço físico e virtual, sem a utilização de fios, usando todo o corpo para jogar e interagir com os outros participantes.

A principal atração, que pode ser jogada em grupo, é o The Last Squad, onde os jogadores se passam por um grupo de elite com o objetivo de combater ataques inimigos. O jogo, assim como a plataforma Arkave, foi totalmente desenvolvido no Brasil.



Segundo o diretor, Francisco Chaves, a plataforma é a “evolução dos arcades para realidade virtual”. O objetivo é criar um ambiente no qual as pessoas jogam no mesmo espaço (físico e virtual), conectadas aos seus amigos, podendo, inclusive, interagir e conversar durante as partidas. “Ao contrário do que já existe no Brasil, a proposta do Arkave é eliminar os fios espalhados pelo chão. Dessa forma, permitimos que o jogador use todo o corpo para jogar e se divertir, com a máxima liberdade possível”, explica.

Programe-se

Ficou curioso? Arkave VR fica no Taguatinga Shopping até o dia 3 de maio. Durante o período de 11 a 30 de março a atração estará na Praça Central e, de 1 de abril a 3 de maio, na Praça de Vidro. Os ingressos custam R$15 para 5 minutos de jogos e R$20 para 10 minutos de brincadeiras.



SERVIÇO : Plataforma de realidade virtual Arkave VR – Taguatinga Shopping

Datas e locais:

11 a 30 de março, na Praça Central;

1 de abril a 3 de maio, na Praça de Vidro.

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingo e feriados de 12h às 22h.

Valor: R$15 para 5 minutos de jogos e R$20 para 10 minutos de jogos

Classificação indicativa: crianças a partir de 8 anos