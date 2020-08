Simone prepara anúncio do sexo do bebê para sexta (28) com Tirullipa e Whindersson

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A cantora Simone Mendes, 36, dupla de Simaria, vai revelar o sexo do bebê que espera na próxima sexta-feira (28), ao vivo em seu canal no YouTube, a partir das 20h.

A cantora, que acaba de ultrapassar a marca de dois milhões de inscritos e 60 milhões de visualizações no canal, contará com as participações dos humoristas Tirullipa e Whindersson Nunes.

“Meus amores, sexta-feira será um dia muito especial para mim e quero contar com cada um de vocês no meu canal. Vai ter muita brincadeira e risada com meus ‘miglos’, além, é claro, da revelação do sexo do meu bebê tão esperado. Já estou super ansiosa”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A artista já é mãe de Henry, 6, com o marido, o empresário Kaká Diniz. E por falar no garoto, no ano de 2019, a cantora e o marido deram uma festa para o filho Henry, que completava cinco anos. O evento aconteceu em um buffet no bairro da Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Combinando cores, a cantora, o marido e o filho posaram animados para os fotógrafos. Eles usavam as cores vermelha e branca, em referência ao Homem-Aranha

O menino está radiante com a chegada de um irmãozinho ou irmãzinha.

Enquanto isso, Simone vai ficando preocupada com a irmã, Simaria, que está com coronavírus. A sertaneja se submeteu a um exame nesta sexta-feira (21) que confirmou o resultado, já que ela não apresentava sintomas. Os filhos e marido da sertaneja, que faz dupla com a irmã, Simone, também fizeram o exame, que deu resultado negativo.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, ela tinha uma viagem programada para a Espanha com a família, onde tem casa e, por segurança e exigência do país, realizou o exame antes da viagem. Ela é acompanhada pelo médico David Uip e segue todos os protocolos de isolamento na sua casa em Alphaville, em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress