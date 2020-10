Proibido de gravar seus programas pela família, Sílvio Santos afirma: “Minha memória está se apagando…”

PUBLICIDADE

Se dependesse só dele, Sílvio Santos já teria voltado a gravar os seus programas no SBT. Até tentou várias vezes porém, a vontade de sua família continua prevalecendo e ele seguirá devidamente trancado em casa até a chegada de uma vacina.

Em carta redigida por ele e divulgada pela família, o apresentador fala sobre suas memórias perdidas:

“Como muito de meus órgãos, incluindo o óbvio, que não funciona há muito tempo, minha memória a cada dia que passa está se apagando vagarosamente…”\

Carreira política

O dono do SBT também mencionou em sua carta que: “Considero que estava qualificado para exercer a Presidência da República e tenho certeza de que a equipe que escolheria, no mínimo, melhoraria as condições das pessoas mais necessitadas neste país. Parte do povo mais humilde do Brasil, infelizmente, ainda vive debaixo de pontes, em casebres de papelão ou de madeira, onde, muitas vezes, só tem um prato de feijão para comer e ainda precisa se preocupar com saúde e com os remédios que precisa tomar. Minha atuação seria voltada para esses temas que tanto afligem a nossa pobre população. Os demais problemas do nosso país seriam enfrentados também pelo presidente Sílvio Santos, mas preservada sempre a prioridade dada à habitação e à saúde”.

O apresentador também se questionou sobre como seria sua vida se tivesse vencido a eleição. “Hoje, com 90 anos, me pergunto se teria sido bom para mim, para a minha família, para a minha televisão e para as pessoas que gostam de mim ter colocado a faixa verde e amarela que estampa a capa do livro. Sei, porém, que teria sido bom para a causa. E isso me basta. O desafio, então, estava aceito em qualquer circunstância”.